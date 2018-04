Las siete cosas que puedes hacer mientras sales a correr

Muchas veces escucho el comentario de muchos amigos y conocidos que me dicen que correr es aburrido, que si no ‘coñazo’ salir a darle a la zapatilla y yo les respondo siempre lo mismo: NO. ¿Cómo me voy a aburrir haciendo algo que me gusta tanto? Además, cada vez que salgo es distinta a la anterior porque no siempre hago lo mismo. Aunque les parezca mentira a los que no corren, se pueden hacer muchas cosas mientras corres.

Entrenar

Posiblemente sea la principal razón por la que muchas personas corren. Lo hacen por mejorar una marca personal, por preparar una prueba o simplemente para mantener un buen estado de forma. Series, tiradas largas, rodajes suaves, cambios de ritmo, cuestas… hay cientos de opciones para llegar al objetivo que se busca.

‘Arreglar el mundo’

Nada mejor que quedar con un amigo o varios para desgastar suela y también darle a la ‘húmeda’. Charlar, reír, discutir… arreglar asuntos que nos preocupan o simplemente liberar tensiones a golpe de zapatilla. Con amigos todo es mucho mejor.

Pasear al perro

Solo se necesitan: un buen arnés, tus zapatillas y sobre todo que no haga mucho calor para que nuestro perrillo/a no sufra. Con esos tres elementos dejarás como nueva a tu mascota. Esta es una gran manera de desgastar energía por ambas partes y también de compartir tiempo con los peludos de la casa.

Escuchar música

Muchos corredores aprovechan sus momentos de carrera para disfrutar de sus canciones favoritas. La música produce un efecto calmante pero a la vez nos motiva cuando nos fallan las fuerzas, eso si tenemos la ‘playlist’ adecuada. De lo contrario podríamos pasar un mal rato. Imaginad un bajonazo de fuerzas unido a una canción de Conchita o Alex Ubago… ¡un drama oiga!

Hacer fotos

Sé que no soy el único que sale con su móvil a correr y se para de vez en cuando a retratar algún momento de su carrera. No negaré que en ocasiones hay algo de postureo, pero desde hace mucho me gusta no sólo sacar fotos de mi ‘careto’ sudoroso y desencajado a veces, también me gusta fotografiar los caminos por los que corro y captar momentos para el recuerdo.

Recoger basura

Hace poco os escribía sobre la moda del ‘plogging’. Una combinación de salir a correr y recoger desperdicios por el camino. Es, además de una forma realizar un entrenamiento de fuerza ‘alternativo’, una manera de mantener nuestro entorno un poquito más limpio de lo que lo vamos dejando entre todos.

Pensar

Venga vale, a algunos nos cuesta hacer dos cosas a la vez, pero corriendo los pensamientos vuelan y se pueden ver las cosas más claras que en otros momentos del día. No será la primera vez que durante una carrera alguien encuentra la solución a algún problema que le acuciaba o encuentra una brillante idea para su trabajo o vida familiar. ¡Prueba y verás!

Estas son sólo siete cosas que se pueden hacer mientras uno correr pero estoy seguro que hay muchas más, porque correr nunca es simplemente salir a correr, es mucho más.