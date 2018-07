Superar una grave enfermedad y otras siete causas para empezar a correr

Yo se por qué practico running y quien esté leyendo estas líneas también sabe perfectamente por qué lo hace o no… Pero ¿sabemos por qué corre nuestro amigo o el vecino de al lado? Más allá del hecho de mantenerse activo y practicar algún deporte, he podido comprobar cómo esta llamada “fiebre del running” tiene un sentido para muchos.

Hoy en día no hace falta buscar para darse cuenta de que la cifra de corredores crece, lo dicen los estudios, las noticias y el amigo runner que no deja de inundarnos nuestro tablón de Facebook con sus carreras del fin de semana. Eso es una realidad. Pero el levantarse del sofá y salir de casa para, simplemente dar unos trotes, tiene un trasfondo que muchas veces pasa por alto.

Por ello, he querido dedicar este artículo no a escribir sobre lo que se lee y se escucha respecto a las motivaciones para salir a correr, sino conocer de primera mano lo que dicen y sienten los corredores cada vez que atan los cordones de sus zapatillas o cruzan una línea de meta. Todas las aportaciones han sido cosechadas en la red social Twitter, tras las lanzar la siguiente pregunta: “¿Cuál es el motivo que os anima a correr?”

Los ocho motivos para empezar a correr

1.- Estar en forma/estilo de vida: Mantenerse en forma es uno de los principales objetivos por los que se empieza a correr. Mejorar el estado físico está entre las razones más comentadas y entre ellas, quitarse algunos kilos de más.

2.- Liberar estrés: El salir a correr hace desconectar y dejar de lado, aunque sea por poco tiempo, los problemas y las situaciones incómodas y estresantes. Puede que falten horas del día para llegar a todo, pero cuando se descubre que con salir a entrenar se logra la desconexión de todo y de todos, es una buena razón para no dejar de hacerlo.

3.- Grandes amistades: “Sois muy grandes… esto es lo que nos da correr”. Esta es una frase extraída literalmente del hilo de una conversación tras lanzar la pregunta en mi perfil de Twitter. No hace falta decir más, pues todos sabemos que contamos con grandes amigos runners.

4.- Superación: Alcanzar retos personales, sentirse invencible, crecer como deportista, aunque muchos apuntaron hacía una misma dirección, el superarse a uno mismo.

5.- Regalar a la vista paisajes: El correr se convierte en una excusa para disfrutar de la ciudad y de la naturaleza. El correr decide qué imagen se quiere regalar a los ojos, siempre que pueda elegirse, claro.

6.- Solidaridad: La grata sensación de poder hacer algo por los demás. Sudar la camiseta y quemar unas zapatillas por aquellos que nos pueden hacerlo. Así decía textualmente uno de los tweets: “Donar kms para ayudar en causas benéficas #NeverGiveUp #unahandbikeparamaria”.

7.- Luchar contra una enfermedad: Aquellos que corren por luchar contra una enfermedad que ellos mismos sufren. Así pude comprobarlo: “Pues si cada carrera que termino es otra batalla que le gano a la que yo llamo ingrata compañera”.

8.- El amor propio: Por la autoestima, por quererse a uno mismo. Una prueba de que correr ayuda a confiar más en uno mismo.

Llegado hasta aquí, incluso me topé con tuits de quienes aseguraban no haber encontrado la motivación para empezar a correr o algunos que ya la habían perdido. No todo es correr, por supuesto, pero siguiendo con el hilo de este artículo, solo puedo deciros que busquéis entre estas razones, quizá podáis sentiros identificados con alguna o sumar alguna más a la lista.