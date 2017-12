Con estos alimentos fulminarás la grasa de tu cuerpo

ALIMENTOS CASI MÁGICOS

No digo ninguna novedad al afirmar que a todo el mundo le gusta comer. Y por lo general, no me refiero a que nos apasionen las acelgas, el brócoli, u otro tipo de alimento saludable. Es una lástima, pero es así. Si queremos adelgazar, debemos elegir alimentos que nos aporten pocas calorías. Pero, ¿qué pasa si te digo que hay alguna comida que te hace quemar grasa sólo por comértela? No suena nada mal, ¿verdad?