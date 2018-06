Descubre qué tipo de baile cuadra más con tu signo del zodiaco

Tal vez pienses que el Zodiaco es el típico contenido de relleno de las últimas páginas de las revistas, pero que levante la mano quien, en algún momento, no ha investigado el suyo, con sus rasgos característicos y sus compatibilidades sentimentales.

Son muchas las personas a que les gusta investigar hasta qué punto nos marca nuestra fecha de nacimiento en temas de personalidad.

Tanto si eres un fiel seguidor, como si de vez en cuando lees qué le deparará la suerte a tu signo, en Correr y Fitness vamos un paso más allá y te decimos qué disciplina de baile encaja con tu signo.

Signos de Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Se caracterizan por ser personas emocionales y muy, muy sensibles. Tienen una gran intuición, les gusta ayudar, tienen memoria de elefante, son autocríticos y siempre están ahí para ayudar a las personas que quieren. Serán felices bailando estilos que les conecten con los demás y consigo mismos. En pareja, disfrutarán bailando kizomba, con los ojos cerrados, descalzos y escuchando la música, y solos encontrarán el equilibrio con disciplinas como la biodanza, que les ayudará a gestionar sus emociones.

Signos de Fuego: Aires, Leo y Sagitario

Son los más apasionados, dinámicos y temperamentales del Zodiaco. No tienen término medio y todo lo viven de forma intensa y enérgica. Fuertes físicamente, suelen ser inteligentes y consiguen todo lo que se proponen. Viajeros y creativos, les gusta pasar a la acción. Para canalizar toda esa energía son necesarias disciplinas que les agoten… por eso serán felices bailando salsa hasta caer rendidos. Con un punto seductor, se dejarán la piel bailando bachata. Para los que pasen de bailar en pareja que prueben el subidón de adrenalina y el agotamiento que experimentarán después de una buena clase de Zumba.

Signos de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Siempre tienen los pies en la tierra y no permitirán que tú te vayas por las nubes en idealismos inútiles. Son pragmáticos, realistas, conservadores y, aunque a primera vista pueden parecer duros o poco empáticos, tienen un lado muy sensible que intentan disimular para no mostrar su fragilidad. Tremendamente leales, les gustan los bienes materiales pero también son los signos más generosos. Individualmente su conexión con la tierra se verá reforzada con disciplinas como la danza contemporánea o el afro… y en pareja con bailes tradicionales que les hagan sentirse especiales como el vals, el tango o el ambiente selecto y sano del swing.

Signos de Aire: Géminis, Libra y Acuario

Extrovertidos, comunicadores, amigables, divertidos… los signos de aire son los más sociables del Zodiaco. Les encanta estar rodeados de gente, las reuniones, los eventos multitudinarios. Son grandes conversadores pero también adoran discutir y polemizar. Son los invitados perfectos de cualquier fiesta. Lo que más valorarán los signos de aire es poder demostrar en público lo que aprendan en sus clases de baile. Por eso adorarán los bailes de salón, las sevillanas o las clases de coreografía grupal. Serán los reyes de la pista en bodas, bautizos y comuniones.