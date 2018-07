10 vídeos de baile que te dejarán con la boca abierta, como a millones de usuarios

Internet está plagado de vídeos virales que sólo nos sirven pasar el rato, pero también guarda tesoros que, por muchos motivos, han compartido y visualizado millones de personas en todo el mundo. El número de vídeos de baile que pululan por la red es ilimitado, pero muy pocos merecen la pena.

Hoy te proponemos diez imprescindibles que te harán amar la danza por sus protagonistas, su originalidad o la dificultad que implica la propuesta. Profesionales que han plasmado en vídeo el esfuerzo, la plasticidad y la belleza de la danza.

Kyle Hanagami

En el número uno, con más de 96 millones de reproducciones, tenemos la coreografía de Kyle Hanagami del éxito de Ed Sheran, Shape of you. Kyle es un jovencísimo coreógrafo de Los Ángeles que, en poco tiempo, se ha convertido en una estrella de las redes sociales. Coreógrafo de importantes shows de televisión en Estados Unidos, cada vídeo que cuelga supera los anteriores. Su estilo desenfadado y un gran talento coreografiando éxitos del momento han conseguido conectar con la gente joven. Es el rey del Funky, el Street dance y el Urban Style.

Royal Family

Si hay una disciplina de baile que triunfa en la red es la denominada “Crew”, o lo que traduciríamos como equipos. En Nueva Zelanda tiene su sede The Palace Dance Studio, una escuela de baile especializada en formaciones responsable de The Royal Family… un Super Crew que se alzó con el Campeonato del Mundo en 2016. Se trata de bailarines jóvenes especializados en hip-hop que abogan por una vida sana libre de tabaco, alcohol y apuestan por un ocio alternativo vinculado al deporte. Su actuación en el Campeonato de 2016 acumula 66 de millones de reproducciones. Disciplina, limpieza, muchas horas de ensayo y pasión es lo que destilan sus protagonistas.

Les Twins

Les Twins, o lo que es lo mismo, los hermanos Larry y Laurent Bourgeois son dos gemelos franceses con millones de seguidores en todo el mundo. Son los reyes del Hip-Hop New Style. Callejeros y autodidactas, un programa de televisión de su país les hizo saltar a la fama. Han bailado con cantantes como Beyoncé y recorren el mundo dando clases de coreografía. Su éxito reside en ver dos bailarines de metro noventa bailando como dos gotas de agua. Su físico espectacular les ha posibilitado desfilar para diseñadores como Jean Paul Gaultier. Este vídeo de un concurso de 2014 acumula 39 millones de visitas.

Yanis Marshall

Transgresor, atrevido y único, Yanis Marshall ha convertido el Dance Heels, o el baile con tacones en una disciplina de moda. Coreógrafo y bailarín, su dominio y sensualidad encima de unos tacones de aguja de 12 centímetros ha hecho que se convierta en la envidia de muchas bailarinas profesionales. Aunque tiene su propio estudio en Londres, le reclaman por todo el mundo para impartir workshops con sus creaciones. Este medley con música de Beyoncé, con el que participaron en un concurso de televisión, tiene la friolera de 37,6 millones de visitas.

Great Chinese Circus

Si hay un vídeo espectacular en internet es este… se trata de una actuación del Great Chinese State Circus interpretando una pieza del ballet clásico El Lago de los Cisnes. Mezcla perfecta de danza y circo, la peculiaridad es que su protagonista femenina realiza todo tipo de acrobacias, en puntas, encima de la cabeza de su partenaire. Casi 29 millones de visitas avalan lo espectacular de la propuesta. El que sea capaz de verlo sin la boca abierta que levante la mano…

Isabelle y Felicien

La kizomba es un ritmo africano que, de unos años a esta parte, ha conseguido millones de adeptos en todo el mundo. Este vídeo, con el tema Mil Pasos de la cantante Soha, interpretado por los bailarines franceses Isabelle y Felicien, es el exponente perfecto de la sensualidad, la elegancia y el hipnotismo de la kizomba. Grabado en las calles de París, no nos extraña que tenga 25 millones de visualizaciones. Es imposible verlo sólo una vez.

Serguei Polunin

Serguei Polunin es el conocido como el “chico malo” del mundo del ballet clásico. Este ucraniano, estrella del Royal Ballet de Londres, saltó a la fama por su rebeldía y su incapacidad para formar parte de estrictas compañías de danza. Bailarín de físico privilegiado y técnica de acero, ha preferido ser libre y manejar su carrera a su antojo antes de matar al artista que lleva dentro. Este vídeo, con casi 21 millones de visitas, en el que interpreta Take Me to Church by Hozier, muestra todo su potencial, su técnica y su sensibilidad.

Daniel y Desireé

Daniel y Desirée son los reyes de la bachata sensual o la bachata fusión. Bicampeones del Mundo, han elevado este baile típico de República Dominicana a un nivel profesional. Su forma de interpretar la música y la química que desprenden dentro y fuera de la pista son el cóctel perfecto para que millones de personas en todo el mundo quieran bailar como estos sevillanos. Su vídeo promocional de lo que es la bachata fusión tiene más de seis millones de visualizaciones y cada vídeo que cuelgan bailando en algún congreso se convierte en viral.

Lost in motion-Guillaume Côté

Cerramos nuestro ranking con un vídeo que, a pesar de tener menos de tres millones de visitas, representa a la perfección la dificultad de la danza clásica. El protagonista es Guillaume Côté, Bailarín Principal del Ballet de Canadá y es un auténtico tratado de anatomía. En un ejercicio de excelencia técnica donde podemos ver los saltos y movimientos más complejos del ballet, aprovechan para mostrarnos a cámara lenta el trabajo muscular que hay detrás de cada paso. Un auténtico deleite para los cinco sentidos. No os perdáis la réplica femenina protagonizada por la bailarina Heather Ogden.