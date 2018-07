¿Cómo puedes llevar tu bici de vacaciones: avión, coche, autobús...?

Existen varios formas de llevarte a tu amiga de dos ruedas de vacaciones, según el medio de transporte en el que decidas irte de vacaciones.

Coche

Si tu bici es plegable parece obvio que la mejor opción es plegarla y meterla en el maletero de forma que tampoco te ocupa demasiado espacio y aún te deja hueco para tus maletas y las de la familia.

En el caso de que tu bici no sea plegable, puede que la opción que mejor se te ajuste sea el portabicis. Hay distintos modelos. Por una parte está el portabicis de techo.

Debes colocarlo sobre la baca del coche y anclar bien tu bici a él si no quieres que te dé un susto a mitad de camino. Por otro lado, están los portabicis traseros, los que van detrás. Si optas por estos, asegúrate de llevar una señal adecuada porque es habitual que las bicis sobrepasen las dimensiones del vehículo. Te ahorrarás una multa.

Si vas a meter la bici dentro del coche, deberás bajar los asientos traseros y llevarla bien anclada para que no se mueva durante el trayecto y sea un peligro para los ocupantes del vehículo.

Si sois de los que montáis en bici en familia y debes llevarte varias, la mejor opción es un remolque. Lo anclas en tu vehículo y puedes llevar tantas bicis como aguante el remolque.

Avión

Si vas a viajar en avión con tu bicicleta, las compañías suelen pedirte que avises a la hora de comprar el billete. Y es posible que algunas compañías te cobren un extra. Y sí, hay que facturarla. Desmóntala y protégela bien de posibles golpes y daños que puedan sufrir en la bodega del avión.

Tren

Es posiblemente uno de los medios que más respetan a los ciclistas. Sobre todo en Europa, donde muchos trenes están adaptados al traslado de bicis debido a la gran cultura ciclista que hay por el Viejo Continente.

En España también hay trenes adaptados a viajeros con bicis. Aunque también la puedes llevar como equipaje de mano, si va bien desmontada y en su maleta correspondiente.

Autobús

Si estas vacaciones viajas en autobús de una ciudad a otra asegúrate primero que de la compañía acepte bicis y qué forma tiene de trasladarlas. Es posible que te pida que la desmontes o bien que el propio autobús lleve en su parte trasera un sistema de traslado de bicis.

Servicio de transporte

¿Que no te convence ninguna forma?: no te cabe en el coche, el avión no te parece seguro para llevar tu bici, y el tren o el autobús no lo ves adaptado,…

Pues siempre están los servicios de transporte o mensajería que te podrán llevar la bici allá donde vayas a pasar tus bien merecidas vacaciones.