El boxeo puede ser tu mejor aliado para ponerte en forma de una vez por todas

A mediados del siglo pasado, cuando aún no habían llegado las grandes cadenas de gimnasios a nuestro país, estos eran un lugar enfocado únicamente a aquellos que practicaba la disciplina del boxeo. Hoy, en pleno 2017, el boxeo está volviendo poco a poco a los gimnasios, pero con una función muy distinta.

Hoy en día ya no se hace boxeo con el objetivo de subirte al ring en una competición y darte de guantazos con tus adversarios, sino con la idea de beneficiarte de todos sus beneficios tanto a nivel muscular como mental.

Cada vez son más los gimnasios que están dejando un hueco en su espacio para instalar un ring o, directamente, una sala diáfana con algunos sacos de boxeo. De hecho, algunos también tienen a auténticos “hombres de plástico duro” con los que puedes luchar, como puedes ver en este vídeo.

Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios reales de practicar un deporte a veces tan desconocido como el boxeo?

1.- Mejora tu concentración: el mejor golpe es aquel que no te dan, así que para practicar boxeo con otro adversario tendrás que estar plenamente concentrado en aquello que estás haciendo. Lo puedes llamar “mindfulness” o esquivar un guantazo en la cara, como quieras, pero el caso es que o estás concentrado en lo que estás haciendo o te la llevas.

2.- Mejora tu coordinación: seguro que te ha pasado alguna vez que has querido un baile de los que se ponen de moda en verano pero no has sido capaz porque tus pies y tus brazos no se coordinan de ninguna de las maneras. Con el boxeo tendrás que estar coordinado sí o sí ya que es tan importante el juego de brazos y manos como el cómo te mueves por encima del ring.

3.- Trabajo cardiovascular: todo el movimiento que tienes que realizar encima del ring será beneficioso para tu salud y para tu corazón. Es un ejercicio cardiovascular perfecto que te ayudará también, por supuesto, a ponerte en forma de una manera divertida. El boxeo es uno de los deportes que más exigencia te demanda, así que te vendrá perfecto para perder esos kilitos que te sobran.

4.- Lo puedes hacer en casa: otro de los beneficios del boxeo es que lo puedes hacer en casa perfectamente. Vale, no creo que te puedas poner un ring en medio del salón, pero seguro que tienes hueco para colocar un gancho en el techo y, de ahí, colgar un saco al que puedas aporrear cuando te pongas a entrenar. No solo eso, también puedes perfectamente saltar a la comba para calentar, ya sea en tu casa o en la calle si no quieres hacer mucho ruido a tus vecinos de abajo.

5.- Fortalecerás los brazos: sí, aunque no hagas ejercicios específicos de brazos (aunque debes hacerlo si quieres que tus golpes sean buenos), el propio vaivén de los golpes al saco de boxeo ya te garantizan un trabajo directo de los brazos que, entre otros beneficios, te ayudarán a hacer desaparecer los brazo colganderos, así que no lo desaproveches.