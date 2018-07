Cómo hacer bien abdominales para tener vientre plano como Cristina Pedroche

La presentadora de televisión Cristina Pedroche ha sido noticia por muchas cosas, y criticada en las redes sociales en numerosas ocasiones por parte de los trols que unas veces la acusaban de estar "pasada de peso" y otras veces "con delgadez extrema". Ya se sabe, no obstante, cómo funcionan los patios de vecinas de las redes sociales.

Ajena a todas las polémicas, Pedroche ha publicado recientemente en Instagram parte del entrenamiento que realiza para mantener siempre el abdomen fuerte y un vientre plano. Su secreto: los abdominales hipopresivos, como se puede ver en la imagen:

Captura del Instagram de Cristina Pedroche | @cristipedroche

Y claro, los trols comenzaron a actuar nada más ver estas fotos, acusando a Pedroche de tener anorexia por la extrema delgadez que mostraba en las capturas. Nada más lejos de la realidad. Como bien explicaba la propia Cristina en un comentario: "A cualquier persona que realice hipopresivos se le notan las costillas porque justamente lo que hay que hacer es meter tripa y abrir mucho las costillas!! Por eso se notan tanto!! Nunca jugaría con ninguna enfermedad porque vivo casos muy de cerca. He explicado montones de veces en lo que consiste esta práctica y cualquiera q me vea en la televisión sabe que no estoy así de delgada, que es la posición".

No podía estar mejor explicado. El método hipopresivo fue creado por el doctor belga Marcel Caufriez para poder ofrecer a las mujeres que acababan de dar a luz un ejercicio que fuera positivo para su cuerpo y que no dañara partes tan importantes como la faja abdominal o el suelo pélvico.

Método hipopresivo para evitar hacerse pis en carrera | Miss Leggins Run

Poco a poco se fue extendiendo y saliendo del ámbito sanitario, hasta que, hoy en día, es uno de los métodos de abdominales más valorados, debido, entre otras ventajas, a su bajo impacto en el cuerpo y su alta efectividad.

El método de entrenamiento no trata solo de "meter barriga". Va mucho más allá, puesto que hay que combinar unas complejas posturas con apneas (suspensión momentánea de la respiración). Sus beneficios, además de los ya consabidos respecto a la dureza del abdomen, son una reacción positiva de cuerpo y cerebro, la calma de las personas que sufren de ansiedad, y la revitalización de aquellas que padecen de falta de energía.