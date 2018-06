¿Cómo es posible si aquí no hay playa? Gracias a un entrenamiento sobre superficies inestables que simula las sensaciones de las olas.

"Puedes trabajar desde temas de apnea con gente que está muy avanzada y que va a coger olas de mucho tamaño y que tiene que aguantar debajo del agua, o gente que quiera comenzar a controlar el tema de la remada saber bien como tiene que hacer el take off y coger bien la forma que necesita para que en el agua en vez de estar una hora pueda estar cinco", apunta Jacobo Gómez, entrenador de surf de Up Surf Madrid.

Se trata de un concepto inspirado en los centros de entrenamiento australianos y californianos que combina sesiones en piscina y “en seco” para estar siempre en forma cuando llegue el momento de saltar al agua.

"Tenemos desde gente joven universitaria que está muy enganchada, gente que no lo ha probado en la vida, gente que lo probó cuando era joven y ahora se ve con más de 50 años, con hijos, con trabajo con horario complicado y se buscan un hueco para venir aquí y probarlo", comenta Gómez.

¿Para quién? Para quienes quieran empezar a familiarizarse con la tabla o estar en forma para que las olas no les pillen desprevenidos el próximo verano.

Surf en tierra, una idea original para trasladar el estilo de vida surfero a la ciudad y para que este deporte no sea sólo para los afortunados que viven en la costa.