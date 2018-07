Cuatro enfermedades de la piel que puedes coger en un gimnasio

No, no te preocupes, este no es tema científico, sino de salud. De salud del pie, concretamente, y de higiene, en general. Es por todos conocido (o debería de serlo ya) que, en cualquier espacio público en el que te vayas a pegar una ducha, conviene siempre llevar chanclas para evitar el contacto con el suelo ¿Por qué? Fundamentalmente, para que no te se contagie ninguna de estas infecciones.

1.- Pie de atleta

Pie de atleta | medicinadelasalud.com

Es uno de los más comunes, y se desarrolla sobre todo entre los dedos de los pies, que es uno de esos lugares que nos olvidamos de secar con la toalla después de la ducha y, por tanto, genera una humedad que es el ecosistema perfecto para el desarrollo de los hongos.

Puedes reconocer el pie de atleta porque comienza con un leve picor por esta zona que, cuando te rascas, da un pequeño placer, por lo que te sigues rascando hasta que se crea una herida. Después llega la escamación por la piel seca que se genera alrededor, y se va extendiendo hacia la parte de arriba de los dedos. Si no se trata a tiempo, el hongo puede extenderse por debajo de las uñas, lo que hará que la solución sea más desagradable. Cuanto antes se trate, mejor.

2.- Foliculitis

Foliculitis | Foliculitis.org

Esta enfermedad de la piel, que también se puede adquirir en el gimnasio, entra en la raíz del folículo piloso y causa su inflamación. El resultado son multitud de pequeñas espinillas, que pueden estar llena de pus, y que afectan sobre todo a las zonas con pelo del pecho y de las piernas.

Se suele coger con más facilidad si tienes la piel seca o tienes cortes o heridas por ella. Para solucionarlo, evidentemente, lo mejor ir a un profesional. Con la aplicación de bacitracina debería funcionar bien.

3.- La tiña

Tiña | Wikipedia

Aunque a veces solamente relacionamos la tiña con los gatos, lo cierto es que los humanos somos muy propensos a tenerla, sobre todo en pequeñas reacciones, como las que se pueden derivar de una infección en el gimnasio.

La tiña se distingue del resto de enfermedades de la piel porque genera como pequeños cráteres en la piel, secando una zona circular y dejando la parte central al descubierto, de tal manera que puedas seguir quitándote la piel seca de los alrededores y haciendo el problema cada vez más grande.

4.- Verrugas plantares

Verrugas plantares | Flickr

La aparición de verrugas plantares es más común de lo que parece. A simple viste, pueden dar la sensación de ser simples durezas de los pies, pero, en el fondo, son verrugas que se han podido contagiar mediante el uso de alguna máquina contaminada, o por andar descalzo por el vestuario del gimnasio.

Son causadas por el virus del papiloma humano, y se presentan como pequeñas protuberancias en la piel. Al igual que salen en los pies, también pueden salir en la palma de las manos, así que mantente siempre alerta.