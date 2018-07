Esta aplicación móvil te insulta cuando no vas al gimnasio por pereza

Las excusas son constantes: que hace frío, que la alergia, que hoy juega tu equipo de fútbol, que tienes que estudiar… pero eso podría llegar a su final con la aplicación que te vamos a presentar.

Hay que ser un poco masoquistas para usarla, eso sí, pero puede dar resultados. Se trata de Abusive Gym Reminder, una aplicación que ha sido desarrollada mediante código abierto y que, directamente, te tratará mal, muy mal.

Porque Abusive Gym Reminder lo que hace es insultarte si no estás cumpliendo con tu calendario de ir al gimnasio. Su explicación es muy sencilla: cuando la instalas, has de introducir los días que tienes pensado ir al gimnasio, así como la ubicación del mismo.

Cuando llega el día y la hora que has configurado, la aplicación activa la ubicación de tu dispositivo móvil y calcula dónde te encuentras. Si estás en el gimnasio, todo irá bien y Abusive Gym Reminder se portará correctamente contigo, pero si no estás donde deberías estar…

Es en ese momento cuando la aplicación entra en su apogeo, y comienza a decirte lindezas del tipo “te has perdido otro día de gimnasio, nadie te querrá”; “hola perdedor, hoy tampoco has ido al gimnasio”; o “hoy tampoco has entrenado, apuesto a que morirás solo”. Y de ahí, hacia arriba.

Además, si esto te parece suave, la aplicación te da la opción de configurar el nivel de dureza con el que quieres que te insulte, pasando de pasivo-agresivo a abusivo según los gustos de cada cual.

Por si fuera poco y tuvieras algún insulto favorito o que te mole que te digan para motivarte (recuerda el lado masoquista del asunto), también puedes enviar tus propios insultos a través de este formulario. Todos ellos pasarán a formar parte de la base de datos de la aplicación, y podrán ser vistos por el resto de usuarios que, como tú, también se buscan excusas para no ir al gimnasio.