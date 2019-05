Con la llegada de la primavera se van agradeciendo los deportes al aire libre. Esta estación es la mejor época del año para disfrutar de la naturaleza floreciendo y empezar a sentir el sol, todavía suave, en la piel pero sin sofocarnos al realizar la actividad física.

Por este motivo, el mejor deporte que puedes practicar en primavera es el senderismo. Esta especialidad del montañismo es ideal para aquellas personas que quieran desconectar del ajetreado ritmo de vida de las ciudades, alejarse y desconectar durante un par de horas. El senderismo es un deporte que se puede practicar tanto con amigos como acompañado por la familia. Un tiempo en el que disfrutar de la naturaleza a la vez que se conoce el patrimonio etnográfico y cultural que nos rodea.

Pero ojo, el senderismo no puede practicarse por cualquier camino. Este deporte ha de realizarse por senderos homologados como, por ejemplo, las cañadas reales, senderos o caminos vecinales y siempre siguiendo las señalizaciones. Seguro que alguna vez has ido por el monte y te has encontrado algunos árboles o piedras pintadas con distintas marcas de color rojo, amarillo o verde.

Algunas rutas por las que merece la pena hacer senderismo en esta época del año son: la Sierra de Guadarrama, si te encuentras en Madrid o el Valle del Jerte en Extremadura. En el norte de España hay muchísimos caminos de frondosa vegetación por los que se puede hacer senderismo pero sin duda, uno que quita la respiración es la Selva de Irati en Navarra. Por otro lado, si vives en las Islas Baleares ¿qué mejor que una ruta por la playa? El Camí de Cavalls recorre la Isla de Menorca.

Este es el mejor deporte que puedes practicar en primavera | Imagen de Free-Photos en Pixabay

Si te vas a animar con el senderismo debes tener en cuenta algunos consejos: antes de salir a hacer senderismo y adentrarte en la ruta debes mirar la previsión meteorológica y asegurarte de que el clima es el adecuado ya que en primavera suele haber bastantes lluvias. Mira el tiempo y evita que la lluvia te sorprenda a mitad del camino.

Otra cosa que debes tener en cuenta es la vestimenta: fundamentalmente debes llevar ropa que sea cómoda y que se adecúe al clima. Lo mejor es ropa que transpire. Además, debes tener muy en cuenta el calzado. Este debe ser principalmente cómodo, al igual que la ropa, y con suelas antideslizantes. Una muy buena opción son las botas bajas, ya que te protegerán los tobillos de posibles torceduras.

Aunque en primavera todavía el sol no está tan fuerte como en verano no debes olvidar llevar gafas de sol y una gorra o sombrero que te protejan de las radiaciones solares y crema solar para aquellas partes que puedan estar descubiertas y más expuestas al sol como los hombros, los brazos y las piernas. Un truco que te puede resultar muy útil es llevar un pañuelo. De esta manera podrás utilizarlo tanto para resguardarte del sol, como cesta para recoger frutos o en caso de emergencia para cubrir alguna herida.

Por último, durante toda la ruta de senderismo debes estar siempre bien hidratado. Lleva contigo agua y chocolate o frutos secos para evitar bajadas de tensión durante la actividad física. En este caso las barritas energéticas que combinan ambos ingredientes son lo más recomendado.

