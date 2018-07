Esto es lo que tu entrenamiento dice de tu personalidad: ¿De qué tipo eres tú?

Puede que a ti te apetezca salir a correr todos los días en solitario, que a tu vecina del quinto le encante ir al gimnasio a darle duro a los abdominales y que, sin embargo, a tu amigo de la Universidad no le puedas hablar de deporte porque ya solo con eso se agobia.

Esto es así no porque unos sean más raros que otros, no te preocupes, sino por la explicación que ha dado John Kackston, psicólogo británico, en un estudio que ha sido publicado recientemente: “La gente tiende a pensar que solo hay manera de llevar a cabo una rutina de ejercicios, pero realmente eso no se puede aplicar de ese modo; es importante conocer quién eres y seleccionar el tipo de ejercicio que más encaja con tu personalidad”.

Así que vayamos por personalidades a ver qué ejercicios te cuadran más según ella.

1.- Si eres una persona creativa

Si eres una persona con altas dosis de creatividad en tu personalidad probablemente seas también una persona bastante intuitiva y, por tanto, la variedad sea importante para ti. Por esos motivos, te aburrirá hacer siempre la misma y vieja rutina y estarás buscando la manera de hacer tu entrenamiento más atractivo y divertido con múltiples variaciones.

2.- Si eres una persona introvertida

Si tu personalidad es introvertida te van a gustar los deportes cuyos beneficios sean muy claros y, además, que puedas practicar en solitario; por eso, los más recomendados para ti serán la natación, el ciclismo, el running, el entrenamiento personal, la escalada, el golf, Yoga y Pilates.

3.- Si eres una persona extrovertida

Todo lo contrario. Te gusta pasar el tiempo con la gente, conocer personas nuevas, hablar de tus inquietudes con esas personas y compartir experiencias. Por eso, tus deportes recomendados estarán más enfocados a los que se realizan en grupo, como el HIIT, Zumba, todos los de Les Mills (Body Pump, Body Combat…) así como practicar deporte individual pero con más gente, como Yoga en grupo en el parque, donde conocerás nuevas personas.