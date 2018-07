Fui a comprar agua al supermercado en Estados Unidos y casi me ahogo con todas estas opciones

He de reconocer que en España solía beber agua del grifo. Vivir en Madrid siempre me había otorgado esa libertad y ese ahorro económico (las cosas como son) a la hora de llenar mi cesta de la compra. Sin embargo, durante mi estancia en Los Ángeles (California), me sorprendió que nadie bebiese agua del grifo (‘tap water’). “Es mejor comprar agua embotellada por toda sus propiedades y la gran variedad que puedes encontrar”, me dijo Amanda, mi casera.

Nada más abrir su nevera, entendí lo que me estaba diciendo. Tenía toda una colección de botellas de agua, algunas de las cuales, no había visto en toda mi vida. Abrir esa puerta me recordó a todas las veces en las que cada uno de los personajes de la serie ‘Friends’ había realizado el ritual de llegar a casa y coger una del refrigerador. ¿O acaso no os disteis cuenta de que jamás bebían agua del grifo?

El agua es agua, ¿o no?

Dado que quería integrarme lo máximo posible en su estilo de vida, decidí ir al supermercado y comprobar por mí misma a qué se estaba refiriendo Amanda. No mentía. Dos pasillos repletos de botellas de plástico, de cristal, garrafas, con formatos ergonómicos para salir a correr, etc., me estaban esperando como agua de mayo. Nunca mejor dicho. “Muy bien”, me dije, y continué: “Coge la primera que veas y a casa”. Ilusa de mí.

De un simple vistazo, ya me di cuenta de que ‘natural mineral water’, ‘spring water’ y ‘sparkling water’ eran los términos que más se repetían. ¿A qué se refieren?

‘Natural Mineral water’

Es aquella que proviene de fuentes subterráneas protegidas de cualquier tipo de contaminación. Se caracteriza por su contenido en sales minerales y se asegura que fue embotellada en el lugar del que fue extraída para no perder así su pureza microbiológica. Tampoco ha sido sometida a ningún tipo de tratamiento artificial.

‘Spring water’

Es aquella que proviene de fuentes subterráneas pero que sale de forma natural a la superficie. Para que la FDA (la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos) le dé esta calificación, no se puede recoger de ningún otro lugar que no sea un manantial. Además, no debe haber pasado por ningún tipo de sistema comunitario de abastecimiento de agua.

‘Sparkling water’

Agua que contiene ácido carbónico. En España sería el equivalente al agua con gas.

Bueno, vale, no era tan difícil. Sin embargo, la cosa se complica conforme avanzo por el pasillo. He aquí todas y cada una de las diferentes aguas que encontré:

‘Alkalized water’

El agua alcalina es un tipo de agua ionizada que lo que hace es ayudar al organismo a eliminar los desechos ácidos que produce la digestión. Resulta de separar el agua en sus fracciones alcalina y ácida usando electrólisis, aprovechando las cargas eléctricas naturales que ocurren en los iones de calcio y magnesio. El agua alcalina tiene un pH mayor de 7.

‘Enhanced water’

Todas aquellas bebidas que, siendo agua, contienen ingredientes adicionales como pueden ser azúcares, vitaminas, minerales, potenciadores del sabor, edulcorantes artificiales… De hecho, la marca VitaminWater, propiedad de Coca-cola, tiene seis diferentes tipos de agua: sabor fruta del dragón con vitaminas B y C, naranja con vitamina C y Calcio, cítricos con vitamina B y guarán, limón con vitamina B y zinc, frutos rojos con vitamina B y potasio y manzana y frambuesa con vitamina C y zinco.

¿Seguro que esto es agua? | VitaminWater.

Lo que no te dicen, claro está, es que cada botella contiene 33 gramos de azúcar y por eso Center fos Science in the Public Interest intentó demandar a la firma por hacer creer a los consumidores que estas eran unas alternativas saludables a la Coca-Cola. El gigante de las burbujas alegó que si alguien creía que estas bebidas eran sanas no era asunto suyo (pero ni confirmaba ni desmentía que lo fueran) y la demanda cayó en saco roto.

‘Distilled water’

Agua destilada. Aquella que ha sido sometida al proceso de destilación para limpiarla y purificarla.

‘Purified water’

El agua purificada se obtiene de someter al agua potable a varios procesos para que consiga unos estándares de calidad adecuados. Algunos de estos son la cloración, la desmineralización por intercambio iónico, la osmosis inversa…

‘Electrolyte water’

Agua a la que se le han añado electrolitos. Generalmente se le suman el sodio y el potasio.

‘Artesian water’

Se refiere al agua subterránea confinada entre dos capas impermeables, sometida a una presión hidráulica que la empuja hacia la superficie.

Y estos son solo son algunos de los ejemplos más comunes por su repetición entre las baldas del supermercado.