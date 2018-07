Hablamos con españoles que nunca hacen deporte

El 73% de los españoles están muy por debajo del umbral de actividad física que les ayudaría a alejar riesgos para su salud, así se desprende de un reciente estudio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Si nos centramos por sexos, son las mujeres las que llevan una vida más sedentaria con un 80% que se encuentra por debajo del umbral de la actividad recomendable, frente al 66% de los hombres. Hemos querido profundizar en este asunto y preguntar a esos españoles que conforman las estadísticas cuáles son los motivos para que prefieran el sofá a las deportivas.

Raquel, 43 años, profesora

¿Cuándo fue la última vez que hiciste deporte?

(Suspiro) Ni me acuerdo. En el colegio y en el instituto jugaba en un equipo de baloncesto y era bastante buena, luego empecé la universidad (licenciatura en matemáticas) y como la carrera me exigía tanto esfuerzo fue dejando el ejercicio de lado. En mi tiempo libre prefería salir a ponerme sobre una cinta corredora, la verdad.

¿Lo echas de menos?

Pues tengo que admitir que sí que me entra sentimiento de culpa. Varias veces he pensado en salir a correr, el problema es que ahora mismo tengo sobrepeso y puede ser perjudicial para las articulaciones.

Por lo que cuentas entonces, el hecho de no hacer deporte sí que te está afectando…

Sí, es una de las cosas que más me preocupa de mi salud junto con el fumar. Sé que tengo que ponerme a hacerlo, pero nunca encuentro el momento, como además voy cogiendo cada vez más peso, voy posponiéndolo, pero sé que antes o después lo tendré que hacer. Por lo menos, intento comer todo lo sano que puedo con el tiempo que me queda libre para cocinar…

Verónica, 31 años, administrativo

¿Cuándo fue la última vez que hiciste deporte?

Alrededor de un año, más o menos, la edad que tiene mi bebé.

Deduzco entonces que es la maternidad la que te ha apartado del ejercicio…

No sé qué decirte. Porque en realidad durante el embarazo hice más ejercicio del que hacía antes de quedarme embaraza (risas). Fui a todo lo que pude: acquagym, pilates... cosa que antes del embarazo no hacía, aunque sí que salía a correr o iba a la piscina de vez en cuando. Desde que tuve a mi hijo, todo eso lo he parado, entre el mes de posparto [que se recomienda reposo], la reincorporación al trabajo y atenderle a él, no me ha quedado ni un momento libre.

¿Y echas de menos hacer deporte?

No. Lo que echo de menos es tener tiempo para dedicarme a mí, porque aunque no vaya al gimnasio o no vaya al Retiro a correr, no considero que lleve una vida sedentaria. Camino mucho, y encima ahora lo hago empujando un carrito, así que creo que vale doble, ¿no? (risas)

Entonces, ¿no crees que haya afectado a tu salud el dejarlo?

Sinceramente, creo que no. Creo que está afectando mucho más a mi salud el no dormir o el no prestar mucha atención a lo que como. De momento, estoy incluso más delgada que antes del embarazo, así que no me preocupo, pero sí que me gustaría ir poniendo un poco de orden en mi vida y sí, entre mis planes se encuentra el retomar de una u otra manera el practicar algún tipo de ejercicio, aunque no es la primera de mis prioridades.

Gabriel, 26 años, ingeniero

¿Cuándo fue la última vez que hiciste deporte?

Pues desde finales de 2015. Me rompí el menisco y me tuvieron que operar. Mientras esperaba la operación me recomendaron reposo y después me sorprendió que no tuve rehabilitación, me dijeron que retomara la actividad poco a poco. El caso es que lo fui dejando y hasta ahora. Aunque para ser justos tengo que decir que tampoco antes de la operación era uno que se machacaba en el gimnasio.

¿Por qué? ¿No te gusta?

Pues de pequeño jugaba al fútbol y esas cosas, pero era un paquete (Risas) Digamos que prefiero hacer otras cosas (…) Siempre he sido bastante delgado sin hacer nada en especial.

Siento decirte que el estar delgado no es sinónimo de buena salud, ¿dirías que tú la tienes?

(Silencio) Yo me encuentro bien, aunque hago cosas que sé que son perjudiciales para mí

¿Cómo por ejemplo?

Fumar y beber más de la cuenta, sobre todo los fines de semana, pero de momento mi ocio es ese: salir con los colegas. Supongo que cuando vaya haciéndome más mayor dejaré estas cosas y empezaré a cuidarme más…

José, 55 años, funcionario

¿Cuándo fue la última vez que hiciste deporte?

Este verano he salido a hacer rutas por el campo, ¿eso cuenta como deporte?

Yo creo que sí…

Yo no es que nunca haga deporte, es que no tengo una constancia. A lo mejor una semana me da y voy a la piscina tres veces y luego no vuelvo en dos meses, por ponerte un ejemplo.

¿Y por qué? ¿No crees que sea necesario mantenerse en forma?

Claro que es necesario, pero yo me encuentro bien, llevo un estilo de vida que para mi edad yo creo que es bastante activo y prefiero no obsesionarme con esas cosas. Puede que no vaya al gimnasio o que no tenga una rutina de ejercicios, pero no soy uno que sale de trabajar y se mete en casa, todos los días tengo cosas que hacer, voy de un lado para otro… Yo creo que el tener un estilo de vida activo ya es un deporte en sí mismo como para andar imponiéndome normas. Ya bastante tengo con controlar el colesterol…