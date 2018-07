El mejor sexo que puedas tener será después de tu entrenamiento (o eso dicen los expertos)

“¿Pero a quién le puede apetecer mantener relaciones sexuales cuando entras por la puerta de tu hogar sin aliento, sudado y con la bolsa del tupper de la oficina cantando por soleares?”, te estarás preguntando en este mismo instante. Pues seguramente no a mucha gente, no nos engañemos. Sin embargo, varios expertos aseguran que no hay mejor momento para disfrutar de una agradable sesión de sexo.

“Inmediatamente después de terminar tu rutina fitness, notas que tu cuerpo es y está más fuerte y te sientes realizado porque has ido al gimnasio”, asegura Jane Greer, terapeuta especializada en sexo y autora del libro ‘What About Me? Stop Selfishness From Ruining Your Relationship’. Sin embargo, no solo es que estés más motivado mentalmente es que físicamente también estás más predispuesto a tener sexo de calidad. ¿Los motivos? Muchos y variados.

Te excitarás más

Según la terapeuta sexual Aline Zoldbrod de SexSmart.com, “multitud de estudios demuestran que el ejercicio mejora significativamente la excitación sexual fisiológica”. La explicación biológica para esto es que la actividad física estimula la circulación aumentando el flujo sanguíneo. Y esto se traduce en erecciones más intensas y duraderas, en el caso de los hombres, y en una mayor lubricación para las mujeres.

Además, una reciente investigación llevada a cabo por el Laboratorio de Psicofisiología Sexual de la Universidad de Texas (Austin) demostró que los cuerpos de las mujeres que realizaban 20 minutos de ejercicio intenso antes de un encuentro sexual respondían más intensamente al orgasmo.

Te sentirás más deseado

La imagen corporal que tenemos de nosotros mismo es un factor determinante en la manera de cómo nos enfrentamos al sexo. “Si vas al gimnasio y te sientes feliz con tu cuerpo, eso tendrá un efecto directo en lo bien que te sientes acerca de ser sexual”, afirma Aline. En el caso de las mujeres, un estudio de la revista Sexual Medicine determinó que aquellas que no están satisfechas con su cuerpo sintieron menos excitación y deseo durante el sexo.

La clave está, cómo no, en encontrar entrenamientos que te hagan sentir lo mejor posible (vaya, que seas capaz de realizarlos sin sentir que vas a morir), de modo que puedan subirte la moral y darte un chute de autoestima.

Tus orgasmos pueden mejorar

Y esto es independiente del tipo de deporte que practiques. Desde Pilates hasta levantar pesas, casi todas las actividades físicas ayudan a eliminar la tensión (corporal y mental) y aumentan las endorfinas haciendo que nos encontremos más relajados y en armonía. Algo que se traduce en la posibilidad (milagros a Lourdes) de tener más y mejores orgasmos.

Lauren Streicher, autora de Sex RX, asegura que los ejercicios que fortalecen el suelo pélvico son ideales para las mujeres porque “mejoran su tono vaginal y la capacidad de tener orgasmos más intensos y controlados”. Eso sí, en este caso los resultados son más a largo plazo.

Te centrarás en el sexo

Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en esta sociedad moderna es que no somos capaces de desconectar ni cuando estamos debajo de las sábanas a punto de pasar un rato excitante y divertido. Así pues, nuestro cerebro está más ocupado pensando en que debemos comprar leche y terminar un informe que en concentrarse en lo que estamos sintiendo. “Si tienes sexo justo después de hacer ejercicio, tu mente estará más liberada y preparada para centrarse en cada caricia”, asegura la terapeuta Aline Zoldbrod.

Te sentirás más unido a tu pareja

Puede que no lo hayas pensado nunca, pero ir al gimnasio con tu pareja puede ser el preludio ideal para el sexo. Así lo piensa Jane Greer, quien afirma que “las parejas que participan en actividades emocionantes juntas, se aburren menos y se satisfacen más en el dormitorio”. Pues nada, abono en el gym para dos, gracias.

Puede deshacer el efecto de medicamentos que reducen el deseo sexual

Es el caso de algunos antidepresivos. Según un estudio de la Universidad de Texas en colaboración con la Universidad de Indiana (todo queda en Estados Unidos), las personas que toman estas medicaciones, hacen ejercicio tres veces por semana y mantienen relaciones sexuales en dichos días disfrutan y sienten mucho más sus orgasmos.