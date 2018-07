Prepárate para lucir cuerpazo en el World Pride 2017 con estos consejos

Da igual si ellos te gustan rubios, pelirrojos, morenos o de todos los colores, porque son muchos los cuerpos esculturales que podrás ver procedentes de todo el mundo. El World Pride, la gran fiesta mundial del Orgullo LGTB, está a la vuelta de la esquina. Si te apetece conseguir un cuerpazo para lucirlo durante las celebraciones, ¡aún estás a tiempo! Tienes tres meses por delante para sacar lo mejor de ti. Si quieres tener un físico como el de los chicos de esa carroza siempre tan llena de bíceps, pectorales y abdominales, sigue leyendo y toma nota.

Planifícate

Puede que ya hasta hayas pensado la ropa que te vas a poner cada uno de los días del World Pride, pero no, no nos referimos a eso con lo de planificarse. Para conseguir tus objetivos de cambio físico, lo primero es saber qué quieres y establecer una hoja de ruta para los próximos tres meses. Define si simplemente deseas perder la barriguita que tapa tus abdominales o si lo que realmente quieres es ganar músculo y ponerte bien grande.

Apúntate al gimnasio

Si en enero dijiste que ibas a hacerlo pero todavía ni te has acercado, este es el momento. Una vez que te apuntes, podrás conocer gente con la que realizar los diferentes ejercicios de tu hoja de ruta y harás tu entrenamiento mucho más ameno. Los gimnasios pueden ser lugares muy LGTB, así que, ¿quién sabe si ahí puedes hacer amigos o algo más para ir al World Pride 2017?

Zumba | Getty

Entra a las clases de Zumba

Además de arte, la cultura y el deporte, el World Pride estará repleto de fiesta y música. Para no parecer un pato moviéndote entre la multitud, una buena idea es atreverte a entrar a las clases de Zumba de tu gimnasio. Aprenderás pasos multiusos que no te vendrán nada mal para adaptarlos a la música que suene en el World Pride. Seguro que no pasas desapercibido entre la multitud por bailar así de bien mientras ves un concierto o disfrutas de las fiestas.

Sal a correr

Como te tocará correr de escenario en escenario por el centro de Madrid para no perderte tu concierto favorito, no te vendrá nada mal ir practicando esas carreras mientras descubres el fascinante mundo del running. No solo irás cogiendo forma física sino que te sentirás mucho más en forma. ¿Te atreverás con la famosa carrera de tacones que se celebra todos los años en el Orgullo?

Lleva un control

No de los chicos del Grindr, que también, sino de tu evolución. Bájate aplicaciones para tu móvil que, además de guiarte con tus ejercicios, te servirán para realizar un seguimiento diario de tus avances. Esto no solo te ayudará a ser más constante, sino que te servirá para motivarte conforme vayas viendo los avances realizados.

Dale caña al HIIT

Si ves que te pilla el toro y quieres obtener grandes resultados en muy poco tiempo, optimiza tus entrenamientos. Con el HIIT, o entrenamiento de alta intensidad a intervalos, podrás quemar la grasa que sobra de forma más rápida que con el cardio tradicional y sin tener que sacrificar masa muscular. Una rutina de veinte minutos puede ser muy efectiva. ¡Sudarás más que en el día de la manifestación del Orgullo!

Di adiós al alcohol

El alcohol, además de ser una bomba calórica, es un enemigo para tus músculos por su efecto catabolizador. No solo impide el crecimiento muscular, sino que además hace que aumente el depósito de grasas en tu cuerpo, disminuye la testosterona e incrementa el cortisol. Lo mejor es alejarte de él. Durante el World Pride seguro que más de un chico que quiera algo contigo te invitará a una copa, así que... mejor reservarse hasta entonces y llegar en plena forma física.

Recuerda que al comienzo del World Pride se celebran los IX Juegos del Orgullo, el evento deportivo LGTB más destacado de España en el que tú también puedes participar. Baloncesto, natación, running, senderismo, voleibol y más deportes te esperan. No pierdas la oportunidad de disfrutar de la diversidad con otros amantes de la vida sana.