¿De qué va el Arnold Classic que se celebra este fin de semana en Barcelona?

No, aunque seguramente tenga a flor de piel su pasión por la política con el republicano Donald Trump haciendo trizas a su partido, Arnold Schwarzenegger no ha venido a España a poner orden entre nuestra clase política, sino a disfrutar de su propio festival de fisioculturismo: la VII edición del Arnold Classic Europe.

Aunque en otras ediciones se haya celebrado en la Casa de Campo de Madrid, esta vez el festival se ha trasladado hasta la Fira de Barcelona, con el claro objetivo de convertirse en el evento multideportivo más grande de Europa. El año pasado se congregaron 60.000 asistentes, 4.000 deportistas y 140 expositores, casi nada.

¿Pero qué te puedes encontrar si decides visitar el Arnold Classic Europe? En primer lugar, si has conseguido tu entrada exclusiva para el ‘Meeting with the fans’ podrás ver al exgobernador de cerca, junto con el director del Festival, Rafael Santonja. Pero no solo eso.

El Arnold Classic Europe es mucho más que Schwarzenegger. Durante todo el fin de semana los visitantes pueden disfrutar de distintos tipos de deporte que no son de los comunes que salen en la televisión los sábados por la noche.

Habrá una prueba de fuerza extrema, denominada “Strong Man”, donde, en primer lugar participarán deportistas amateur intentando llevar su cuerpo al máximo en el levantamiento de pesas, ruedas, piedras y, sobre todo, en el arrastre de camión. También participarán los profesionales, quienes harán las delicias del público. Habrá tres categorías: +105 kilos, -105 kilos y “Strong Woman”.

Para los fisioculturistas también habrá un lugar reservado con la competición “Bodybuilding and fitness amateur”, donde podrán mostrar todo el trabajo que han llevado a cabo durante el año esculpiendo cada músculo de su cuerpo. Solo ganan los mejores, y los mejores están ahí, así que recomendable no perdérselo.

Y también hay lugar para las curiosidades, como la competición de salto de comba que habrá por parte del Club de Salto de comba de Montilla. Tal y como explican, no es únicamente saltar, sino que implica mucho más, como “las innumerables posibilidades de saltos, la composición coreográfica, su simbiosis con el compás musical, el trabajo en equipo, el desarrollo creativo, la utilización de más de una cuerda, los requerimientos de fuerza, velocidad, flexibilidad y coordinación”.

Así que, ya sabes, si estos días estás por Barcelona y te apetece salir un poco del jaleo de la ciudad y desconectar, siempre te puedes pasar por allí e igual tienes suerte y ves a Terminator en persona.