Por qué saltar a la comba es un ejercicio tan bueno para perder peso

Seguro que has saltado al a comba alguna vez, ya fuera cuando eras pequeño en el patio del colegio o años más tarde cuando te ha tocado jugar con tus hijos. Y, en todas las ocasiones seguro que han pensado algo así como “qué difícil es esto, copón”. No te faltaba razón.

Sin embargo, los beneficios que tiene saltar a la comba superan con creces las complicaciones que pueda tener llevarlo a cabo que, al final, no son tantas si consigues sincronizar correctamente el movimiento de tus brazos con el de tus piernas.

Por ejemplo, los boxeadores usan tanto la comba no para ponerse en forma, que ya lo están, sino para conectar mentalmente el movimiento de pies y manos, tan importante en el boxeo, con la mente. En muchos colegios, los buenos profesores de Educación Física enseñan el concepto de la sincronización de las extremidades a través del salto a la comba.

Algunos de sus múltiples beneficios

1.- Fortalece el tren superior: pudiera parecer que con la comba únicamente fortaleces las muñecas y los brazos, pero no es así. El movimiento continuo que realizas afecta a todo el tren superior (brazos, tronco, abdomen y pectoral) por lo que si quieres tonificar esta zona, e incluso si quieres que se te vean los abdominales, salta a la comba.

2.- Fortalece el tren inferior: evidentemente las piernas son también las grandes beneficiadas del movimiento de saltar a la comba. Los gemelos y los tobillos son los que más trabajan de manera continua, pero también los cuádriceps tendrán lo suyo debido a los pequeños saltos que tienes que realizar cada vez.

3.- Menos impacto que el running: aunque pudiera parecer lo contrario, lo cierto es que en el salto a la comba el impacto no recae sobre el talón, como en el running, sino en los dedos de los pies y el pie medio. Sería algo parecido a cuando corres descalzo para evitar hacerlo talonando.

4.- Ayuda a adelgazar: es un excelente ejercicio aeróbico y cardiovascular que te va a hacer ponerte a tope en poco tiempo. Muchos deportistas lo usan únicamente para calentar antes de hacer la rutina de ejercicios, pero, si quieres, puedes aprovechar sus beneficios también para adelgazar.

Lo habitual es que si has sido una persona sedentaria hasta ahora no te des toda la caña el primer día, porque, aunque parezca que no, saltar a la comba, y hacerlo bien, es un ejercicio complicado y que te va a poner las pulsaciones por las nubes, por lo que es recomendable empezar poco a poco e ir cogiendo el ritmo hasta poder hacer 30 minutos del tirón.

