Por qué es tan peligroso imitar a los que hacen Yoga en Instagram

El yoga es una tendencia imparable y sus beneficios para el cuerpo y la mente han sido reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. Pero una cosa es hacer yoga guiado por un profesor cualificado, y otra imitar las posturas imposibles, y a veces peligrosas, de algunos instagramers yogis. Síguelos, inspírate en ellos, mira la técnica y utilízalos para motivarte, pero si quieres hacer yoga, apúntate a un buen centro.

Estas son algunas de las cosas que pueden ocurrirte si intentas imitar este tipo de posturas.

Dolor de cuello

Bastante cargado tenemos ya el cuello por el estrés y el trabajo sedentario como para producirnos una lesión con posiciones como la de como la de @cuteyogimen. Para hacer extensiones de cuello como estas debes tener un gran control postural y no padecer hernias ni protusiones cervicales.

Golpes y caídas

A no ser que tengas un increíble control de tu cuerpo y una flexibilidad asombrosa, como @seonia, no te recomendamos hacer posturas con apoyos en rocas, superficies inestables y mucho menos al borde del mar, un acantilado o a gran altura. Si no calculas bien te caerás sobre las rocas y, aparte de heridas y contusiones, puedes hacerte una lesión seria de espalda o cuello. Importante. Las posturas invertidas deben aprenderse de forma asistida por un profesor, con ayuda de la pared o de herramientas como Feetup.

Distensiones y roturas de fibras

Nos encanta esta pose de @itsjustyogi y también sacar el yoga de los lugares cerrados y practicarlo al aire libre. Pero si no tienes la suficiente flexibilidad, intentar posturas como esta puede causarte una distensión e incluso una rotura de fibras. Para eso está el yoga, para ayudarte a ser más flexible… y también más paciente.

Contraindicado para hernias y protusiones

El yoga es fabuloso para flexibilizar y rejuvenecer la espalda, pero si tienes hernias o protusiones, debes evitar las extensiones extremas como esta de @yogainspiration. Incluso deberías hacer con control y supervisión cualquier tipo de postura que suponga una extensión de espalda, ya que requieren una técnica y un control especiales. En ciertos casos, son posturas totalmente contraindicadas.

Frustración

Hay posturas de yoga muy estéticas y originales, pero también realmente difíciles de realizar, como esta de @cyogalab. No te recomendamos ni imitarlas ni intentar innovar en tus posturas habituales intentando ganar likes con tus propias poses. El resultado puede ser frustrante y carente de sentido, ya que el objetivo del yoga no es aumentar el ego sino todo lo contrario, controlarlo.

Hombros dislocados

“Sí él puede, yo también”. Los hombres son quienes más tienen que controlar el ego en las clases de yoga. Pero en yoga, a diferencia de los típicos deportes masculinos, no existe el concepto de competición. La práctica debe adaptarse siempre a las posibilidades de cada alumno y no al revés. Si no estás preparado, hacer posiciones de este tipo puede llevarte a tendinitis, dislocación de hombro e incluso a una mala caída con rotura incluida.

Olvídate de malabarismos

Las rudas de yoga son muy prácticas para realizar posturas de extensión de espalda, asanas o estiramientos asistidos. Pero a no ser que hayas trabajado en el circo o tengas mucha habilidad, mejor no intentes posturas como esta. Si quieres trabajar el equilibrio, mejor sobre la esterilla ¿Te aporta realmente algo una postura como esta de mens_yoga?

Cuidado con los niños

Sí, es cierto, los niños aprenden con el ejemplo de los padres y practicar yoga en familia es la mejor forma de aficionarse a esta práctica. Pero mejor con la ayuda de un profesor. Y si practicáis en casa por vuestra cuenta, cuidado con hacer posiciones complicadas con los niños encima, os podéis caer y haceros daño… en familia.

En pareja

El yoga en pareja fomenta la autoestima, la confianza y los vínculos afectivos. Incluso mejora las relaciones sexuales. Pero no os lancéis a practicarlo sin tener nociones previas si no queréis acabar enfadados y lesionados.

No hagas cosas extrañas

En busca de la foto perfecta, los instagrames yogis son capaces de cualquier cosa. Cuidado si tú quieres ser uno de ellos, utilizar elementos extraños a la práctica de yoga puede costarte un susto. La foto de @yogainspiration nos parece muy original pero intentar imitarla en casa puede costarte un buen calambre.

Yoga urbano

A todos nos llaman la atención las poses de yoga en lugares urbanos y cómo los yogis aguzan la imaginación para utilizar el entorno en su práctica. Pero a no ser que seas un yogi experto, y a veces ni aún siéndolo, no te recomendamos intentar hacer posturas en lugares como azoteas, barandillas, escaleras mecánicas, el metro, subido a esculturas o en plena carretera. Podrías llevarte un susto o tener una mala caída.

Peligro de muerte

Por muy buen escalador y yogi que seas, nos parece demasiado arriesgado intentar posturas como las que hemos encontrado en mens_yoga. Obviamente, la foto está girada. Pero sin la fuerza y el equilibrio suficiente, una caída sobre las rocas podría suponerte graves heridas.