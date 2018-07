Las seis normas básicas que no debes saltarte para adelgazar más

La bloguera y gurú de fitness Jillian Michaels ha ayudado a perder peso a multitud de personas a través de los consejos que va publicando en sus perfiles sociales como Instagram, donde cuenta con una comunidad nada despreciable de 1,2 millones de usuarios.

Ahora, Michaels ha hecho una recopilación de todos esos consejos que ha ido dando a sus seguidores, de los cuales muchos de ellos han compartido sus fotos del antes y después de seguir su método de entrenamiento y filosofía de vida. Todos esos consejos se pueden resumir en cinco fundamentales.

1.- Cuenta las calorías sin obsesionarte: lo fundamental en cualquier plan de pérdida de peso es que se produzca un déficit de calorías; es decir, que quemes más calorías de las que ingieres.

Para esto debes de llevar cierto orden en lo que comes y, sobre todo, no pasarte con los hidratos de carbono, pero tampoco debes obsesionarte, dice Michaels, puesto que lo verdaderamente importante es que te muevas y hagas deporte.

2.- Mira bien lo que comes: otra parte muy importante a la hora de perder peso es saber lo que ingieres. Cuanto más natural sea lo que comas, mejor aún. Algunas “escuelas” dicen que las carnes rojas son mejor evitarlas aunque sean una buena fuente de proteína, pero que al ser esta de origen animal no es del todo buen para tu organismo y es mejor que la sustituyas por proteína vegetal. Cuestión de gustos.

3.- Mantener una rutina de ejercicios: la constancia es fundamental a la hora de que te pongas en forma. Establecer unos objetivos a corto y medio plazo es un punto importante de cara a que tus niveles de motivación no decaigan tras los primeros entrenamientos y las primeras agujetas. Aquí te dejamos una rutina de entrenamiento quemagrasas que te puede venir muy bien.

4.- Elige lo que te gusta: relacionado con el punto anterior, Michaels recomienda que cada persona escoja los deportes que más les gustan de cara a no estar haciendo ejercicio a desgana. Si no te gusta hacer pesas, elige otra disciplina cuyo resultado sea el mismo pero cuyo camino para llegar hasta él sea distinto.

5.- Cuidado con la intensidad: no te pongas objetivos muy altos que no puedas cumplir en una primera fase de tu entrenamiento. Como todo en esta vida, hay que ir poco a poco ya que, de otra manera, tan solo encontrarás dolor, agujetas insufribles y una más que probable lesión. Déjate aconsejar por los expertos y haz los entrenamientos de manera progresiva.

6.- Conoce bien por qué lo haces: no es lo mismo querer ponerse en forma porque tienes que pasar unas oposiciones que porque tienes sobrepeso y ya estás cansado de que no te entren los pantalones. Solo teniendo muy claros tus objetivos, motivaciones y la meta a la que quieres llegar podrás ir viendo el progreso de tu esfuerzo día tras día y no caer en la monotonía y falta de ganas para ir a entrenar.