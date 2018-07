El truco definitivo para tener un cuerpo más fuerte y con menos grasa

Si acabas de empezar, o tienes en mente comenzar tu nueva vida, empieza con este truco y notarás como tú objetivo se acerca cada vez más rápido.

El truco para “acelerar” tu entrenamiento es el trabajo excéntrico. Y no, con excéntrico no me refiero a sesiones de pesas subido a un fitball mientras haces un press de banca con los pies subidos a un bosu.

El trabajo excéntrico es un entrenamiento de fuerza en la que nos centramos en la parte negativa del ejercicio. Vale, la parte negativa tampoco es el momento donde más se sufre…

Mejor pongo un ejemplo. A todos nos cuesta hacer dominadas, ¿verdad? Es más, si acabas de empezar a entrenar, es más que probable que no puedas hacer ni una. Pues bien, la parte excéntrica de este ejercicio en concreto es el momento en el que, desde la barra, vuelves a bajar hacia el suelo. Con este tipo de entrenamiento también se trabaja la musculatura (y mucho) mientras se produce una contracción al tiempo que se estira el músculo que estemos trabajando.

Lo bueno de este trabajo es que se gana mucha fuerza y muy rápido. De hecho, si entrenas sólo la parte negativa de las dominadas, verás como en poco tiempo podrás hacer más de una, y de dos, al completo.

¿Pero cómo puedo quemar grasa haciendo trabajo de fuerza? Fácil. Cuanta más fuerza tienes, más energía necesita tu cuerpo. Por esa razón, tu metabolismo se acelerará para poder nutrir tu musculatura. De ahí la importancia del trabajo de pesas si quieres perder grasa corporal.

“Vale, entonces yo, que soy mujer, ¿me tengo que poner como un toro para poder quemar algo de grasa?”

Error. Y esto ya es algo que debería quedar claro. Los cuerpos hipermusculados que vemos en las revistas, tienen como protagonista la testosterona. ¿Y qué es eso? Una hormona principalmente masculina (en mujeres los niveles de testosterona son mucho menores que en el género masculino). Por ese motivo, si eres mujer no debes preocuparte por ganar cantidades ingentes de músculo.

Es cierto que podrás ganar masa muscular, y más si no estás acostumbrada a entrenar, pero siempre dentro de los “límites femeninos”.

¿Y sólo puedo entrenar con dominadas?

No, cualquier ejercicio tiene su parte negativa. Por ejemplo, en los fondos de brazos, la fase excéntrica es el momento de bajar hacia el suelo. En el curl de bíceps, es cuando bajas la barra hacia las caderas, en el press de banca, cuando acercas el peso hacia el pecho, etc.

Lo más importante es que hagas más lento el ejercicio, que de la manera tradicional.

Es más, si tienes la posibilidad de entrenar con alguien, puedes incluso coger más peso del que puedas levantar. No te preocupes, que siempre vamos a tener más “fuerza excéntrica” que concéntrica. Es decir, siempre vamos a poder aguantar más la bajada que la subida.