Trucos para perder peso mucho más durante el sexo

No vas a tener que enfundarte el chándal ni ningún tipo de prenda deportiva para practicarlo. De hecho no vas a necesitar ni ropa. Hablamos del sexo, el mejor complemento al deporte que te hará perder calorías extra.

La única equipación que tendrás que tener a mano serán los preservativos y algún que otro gel, lubricante o juguete sexual para pasarlo en grande. Vale, ya sospechabas que tener relaciones sexuales te ayudaba adelgazar, pero atento, porque con los siguientes consejos tu ejercicio favorito será aún más efectivo.

Hazlo en un lugar caluroso

Sabemos que en verano te apetece estar fresquito, que no puedes más con este calor y que, si encima, os entra el calentón y os ponéis al lío, la cosa ya arde. Pero a ti, que eres una persona que aprovecha cualquier ocasión para estar en forma, seguro que esto te interesa...

Sube unos grados el aire acondicionado o reduce la velocidad de tu ventilador cuando vayáis a tener relaciones sexuales. Hará mucho más calor y sudarás más, pero es precisamente esto lo que hará que elimines más líquidos.

Así te verás menos hinchado y tu cuerpo lucirá mejor. Eso sí, tened mucha precaución si las temperaturas son demasiado altas y no corred el riesgo de sufrir un golpe de calor.

Aguanta más tiempo sin eyacular

Que no te digan eso de ''¿ya has acabado?''. Aguantar más tiempo sin eyacular durante el sexo puede hacerte adelgazar. El motivo es que estarás moviéndote durante más rato y, por tanto, quemarás más calorías y eliminarás más grasa.

Al final disfrutaréis del sexo durante más minutos y tu pareja lo agradecerá. Además, alargar la actividad sexual supondrá tener una buena excusa para saltarte algún día esa parte de cardio de tu entrenamiento que tanto te aburre. Menos tiempo en la cinta de correr y más teniendo sexo... Suena bien, ¿no? Pues ya sabes, si es necesario practica en solitario para conseguir controlar la eyaculación. Masturbándote también quemarás calorías, ¡mira tú qué bien!

Hazlo de pie mejor que sentado o tumbado

El sexo en la cama o en el sofá es algo muy cómodo, pero menos eficiente a la hora de adelgazar. Sin embargo, tener relaciones sexuales de pie puede hacerte perder más peso. El motivo es que tendrás que realizar un mayor esfuerzo al intentar mantener el equilibrio y al aguantar el peso de la otra persona.

Tus músculos harán un trabajo extra al levantar a tu pareja, por lo que quemarás grasa y te pondrás más fuerte mientras os lo pasáis la mar del bien. Nada que ver con levantar pesas en el gimnasio...

Prueba nuevas posturas en una misma sesión de sexo

Del mismo modo que cambias tu tabla de entrenamiento del gimnasio cada dos meses, también puedes variar las posturas que haces cuando tienes relaciones sexuales. Tu cuerpo ya se ha acostumbrado a la del misionero y la del perrito es demasiado cómoda.

Échale un vistazo al kamasutra o simplemente recurre a tu imaginación y pon a trabajar todo tu cuerpo. Algunas te parecerán muy complicadas, pero podéis empezar por las más sencillas e ir avanzando conforme vayáis cogiendo experiencia. Ejercitaréis brazos, piernas, glúteos, core... Quemaréis muchas calorías e incluso aparecerán las famosas agujetas. Claro que sarna con gusto no pica.

Repite si puedes

A veces duplicas tu sesión de running para hacerla más potente y efectiva... ¿Por qué no hacer lo mismo con el sexo? Si acabáis de hacerlo y aún os quedan ganas, nada mejor que repetir. Es gratis y no solo os daréis otro gustazo, sino que además quemarás calorías extra y activarás tu metabolismo, por lo que la quema de grasas estará aún más activa. Al mismo tiempo, al repetir podréis probar nuevas posturas y trabajar más músculos. Puede que hasta te puedas escaquear de ir al gimnasio si lo vuestro ha sido un no parar.

Ahora que ya conoces los trucos para adelgazar más durante el sexo, te queda la parte más divertida... ¡ponerlos en práctica! No olvides que lo más importante de todo es disfrutar, así que aplícalos solo cuando te apetezca. No te obsesiones y solo déjate llevar, que para ponerte en forma ya tienes el gimnasio.