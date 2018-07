El 'Yoga alien' es la última moda fitness que se ha convertido en viral y puede ser peligrosa

'Yoga alien' es el nombre que Instagram y otras redes sociales como Twitter y Facebook han dado a la postura de yoga Nauli. Consiste en encogerse, expirar y meter la tripa todo lo posible, de forma que las costillas se marcan y la tripa adquiere un aspecto un tanto desagradable, tanto que compara con la cara de un alienígena. Los extremos de la tripa se estrechan y se encogen, mientras que la zona abdominal sobresale. Este fenómeno se ha popularizado bastante entre los usuarios de las redes sociales.

Como puede entenderse, no todo el mundo consigue con esta postura de yoga el aspecto de alien, puesto que no todos los cuerpos son iguales y no a todo el mundo se se marcan las costillas al inspirar. Aunque las fotografías que se han hecho virales son las de los cuerpos más delgados, no quiere decir que la postura esté mal hecha si no observas esa forma en el espejo. Simplemente, tienes un cuerpo diferente.

Desde que esta práctica se ha viralizado, muchos usuarios de las redes sociales han comenzado a realizar esta postura sin la supervisión de un profesional que les indique los pasos a realizar, algo que es totalmente necesario, puesto que lo contrario podría derivar en una lesión.

El 'Yoga alien' no es la única tendencia que hace referencia a exhibir el cuerpo en las redes sociales. Le precede el thigh gap, que es una moda basada en tener un hueco entre ambas piernas que suele tenerse por genética, pero muchas veces no es así y procede de una extrema delgadez nada saludable. Otra moda fit que revolucionó las redes sociales fue la de marcar excesivamente las costillas.

Sin embargo, al contrario que el thig gap y la moda de marcar costillas, el 'yoga alien' tiene varios beneficios tales como una mejora en la digestión, reducción de los problemas gastrointestinales y la purificación del hígado y del páncreas.

Seguro que este vídeo te impresiona tanto como a nosotros: