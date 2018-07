Nunca sigas este consejo para desintoxicar que ofrece 'Goop' la web de Gwyneth Paltrow

MAL CONSEJO DETOX

No es la primera vez que 'Goop', la web de estilo de vida fundada por Gwyneth Paltrow da un mal consejo a sus usuarios, pero en esta ocasión, una de sus recomendaciones no solo no es saludable sino que puede ser bastante perjudicial para la salud si algún 'valiente' se atreve a probar el 'hacerse un lavado de colón con café'.