Un plato de sopa es mejor que un batido detox si lo que quieres es perder peso

MEJOR QUE LOS SMOOTHIES

Llega la recta final y parece que todo ha ido bien y no has cogido tanto peso como pensabas. Pero te subes a la báscula y te das cuenta de que no es oro todo lo que reluce. Empieza la ansiedad por eliminar los kilos ganados, y te amarras a los famosos smoothies que tienen pocas calorías y además son desintoxicantes.