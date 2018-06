El Ca-Co puede ser tu mejor aliado para perder los kilos que te sobran sin sufrir demasiado

Nos ha pasado a muchos: llega un día que al subirnos a la báscula vemos que la “operación bikini” o nuestra salud están en peligro. Hay que hacer algo. Moverse es fundamental (aunque no es lo único) para intentar alcanzar nuestro peso ideal y el Ca-Co nos puede venir a las mil maravillas.

Pero, ¿qué es el Ca-Co? Pues es una manera coloquial de llamar a la práctica de combinar el Caminar con el Correr. Es muy fácil. Te calzas unas zapatillas y sales a la calle o un parque a desgastar suela y quitarte unos kilos de encima.

Que sea sencillo no quiere decir que tengamos que hacerlo a lo loco así que vamos a ver cómo podemos hacerlo de manera segura para nuestra salud. Siempre es recomendable empezar por un calentamiento articular, rodillas, tobillos, hombros… Y después de eso empezar caminando unos cuantos minutos. A partir de ahí intercalaremos los periodos de ir andando (rápido, no como si fuéramos de paseo) con un trote o carrera no muy rápida. Antes de llegar a colapsarnos mientras corremos, debemos volver a caminar a buen ritmo. Y así ir variando entre caminar y correr.

Si nuestro estilo de vida hasta el momento ha sido sedentario o muy sedentario, es decir, el único deporte que conocemos es el que ponen en televisión, entonces lo más recomendable es comenzar caminando solamente hasta que tengamos un poco de fondo físico. A partir de ahí habrá que empezar a moverse más rápido y meter esos intervalos de carrera.

La práctica del Ca-Co nos va a hacer quemar calorías. Pero para eso tenemos que tener en cuenta varios factores, como son el ritmo al que caminemos y corramos, nuestras pulsaciones y también el tiempo que le dediquemos.

Es fundamental que no nos pasemos de intensidad ya que entonces no estaríamos recurriendo a nuestras reservas para generar la energía que necesitamos y no cumpliríamos con nuestro objetivo. Lo recomendable es hacer el ejercicio entre un 60 y un 70% de nuestra frecuencia cardiaca.

Es muy importante que tengáis en cuenta lo que he comentado antes sobre la intensidad del ejercicio y también su duración. Si nos pasamos, además de que no nos ayudará a alcanzar nuestro objetivo, es muy probable que acabemos lesionados y sin poder salir a caminar y correr. Así que mucho cuidado.

Y aunque el Ca-Co nos pueda ayudar a bajar peso, no podemos obviar que hay algo igual de importante, y es cuidar nuestra alimentación. Por mucho que caminemos, corramos o hagamos el ‘pino-puente’, no nos servirá de nada si tenemos unos hábitos alimenticios poco saludables. Y os lo digo yo, que corro habitualmente y aun así no soy capaz de controlar mi peso por culpa de no llevar una dieta equilibrada. El deporte, sea el que sea no es algo milagroso si no lo acompañamos de un buena dieta.

Ya sabes, si quieres perder peso antes del verano o quieres ganar en salud, el Ca-Co es una de las mejores opciones que puedes encontrar. No lo dudes, equípate, prepárate y sal a la calle a quemar suela y calorías. Quién sabe… puede que le cojas el gustillo y acabes convirtiéndote en un ‘runner’. ¿Cómo qué no? Nunca digas de esta agua no beberé…