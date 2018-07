¿Estamos llegando al estallido de la burbuja runner?

Hace algo más de diez años que empecé a correr y durante esta década he visto como los corredores nos hemos multiplicado y crecido cual plaga de langosta y eso no ha pasado desapercibido para las marcas deportivas, de nutrición y organizadores de carreras, entre muchas otras.

Pero poco a poco veo que también hay ‘víctimas’ de esta ‘burbuja’ runner. Tiendas que tienen que cerrar, carreras que no pasan de una o dos ediciones… ¿Puede que sea una señal de que esta burbuja está explotando o quizá un cambio en el comportamiento de los corredores?

En mi modesta opinión veo que cada vez hay más personas que salen a correr y creo que la tendencia es que cada seremos más los que disfrutaremos de este estilo de vida. Esto no quiere decir que todas las carreras que cada fin de semana convocan a los corredores en las ciudades españolas vayan a agotar sus dorsales. ¿Cuál puede ser la razón?

Es posible que muchos de los corredores más veteranos ya no sienten la necesidad de ponerse un dorsal cada domingo para disfrutar corriendo y también es posible que muchos de los nuevos corredores se divierten simplemente corriendo por sus calles o parques y no se ven a atraídos por una prueba rodeado de otros cientos de runners.

Las carreras que más fama tienen pero sobre todo las que mejor cuidan a los participantes siguen con el nivel de inscripciones de hace un par de años pero en muchas tanto el número de inscritos como el de ‘finishers’ están descendiendo.

El auge del running también trajo un incremento de tiendas especializadas en productos para corredores. ¿Había sitio para todas? Pues parece ser que no… En los últimos meses algunas de ellas han ido cerrando. Y no porque no haya clientes potenciales, que los hay. Pero estos clientes tienen unos hábitos de consumo que las tiendas tradicionales no han sabido comprender del todo. Tampoco han podido mantener la competencia de las grandes superficies y de otros tipos de canales de distribución como son las tiendas de venta en internet.

Puede que esté equivocado ya que es un tema en el que cada uno de los protagonistas tiene su propia visión y versión, pero me da la impresión de que cada vez los corredores tenemos más poder de decisión sobre dónde y cómo nos queremos gastar nuestro dinero.

Es posible que la burbuja runner esté a punto de explotar, pero será la parte comercial. Y no porque los corredores dejemos de correr o de gastarnos el dinero en material y carreras sino porque la explotación de este ‘nicho’ de mercado ha llegado a un límite.

Y tú, ¿crees que la burbuja ‘runner’ va a estallar o ya ha estallado?