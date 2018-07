Perder la lorza o terminar una maratón: así deberían ser tus objetivos de runner para 2017

En el mundo runner pasa lo mismo, también nos gusta marcarnos unas metas para el nuevo año que empieza. Así que vamos a repasar que objetivos runners son lo más comunes, aunque hay tantos como corredores en el mundo.

Empezar o volver a correr

Si aún no eres runner el primer paso es empezar a correr, obvio, lo sé. Puede que con un par de días a la semana o tres como mucho sea suficiente. No hace falta más. Es necesario que quieras correr un maratón el primer día que te calces las zapatillas. Morir en el intento puede ser épico pero un poco estúpido a la vez.

Acabar tu primera carrera

Si ya corres de vez en cuando por las calles de tu barrio o por el parque que hay al lado de tu casa, puede que quieras participar en una carrera popular. ¡Estupendo!. Busca una acorde a la distancia que estés acostumbrado a correr y ponte el dorsal.

Es probable que no ganes la carrera pero seguro que disfrutarás de la experiencia. Esprintar en los últimos 100 metros es indispensable, si no llegas con el corazón en la boca a la meta es como si no hubieras corrido.

Correr tu primer maratón

Un objetivo recurrente en miles de runners todos los años. Es aconsejable tener una experiencia previa en carreras de media distancia y también preparar el maratón de manera concienzuda.

Si te saltas estos dos pasos, lo más seguro es que acabes penando por las calles cual ‘Walking Dead’ o peor, en la UCI del hospital de tu ciudad. Correr un maratón mola, pero no es un juego. Como decía el anuncio de la DGT: “Precaución amigo corredor”

Perder esa antiestética 'lorza'

Año tras año miles de runners se marcan este noble a la par que loable objetivo: ver desaparecer su ‘One pack’. Hablo por experiencia personal, desde 2006 sigo en una encarnizada lucha contra mis fieles compañeros los ‘michelines’. Consejo (que debería aplicarme yo mismo): además de correr hay que cuidar lo que se come, si no, es imposible verse los pies sin tener que aguantar la respiración.

Tirarse al monte

Con esto no me refiero a ir al monte a tirarse debajo de la sombra de una encina a echar una siesta, no. A muchos runners de ciudad les apetece dejar de correr por el asfalto de sus urbes y disfrutar de la naturaleza mientras practican el deporte que más les gusta.

Pues es bien fácil, hay cientos de ‘trails’ para poder participar sin miedo de perderse por el campo o la montaña. O si eres de los más atrevidos, coge cualquier ‘track’ y disfruta libremente de un maravilloso entorno. Eso sí, no seas cerdo y no dejes huella de tu paso en forma de desperdicios.

Vapulear a tu cuñado runner

Quien dice cuñado, dice vecino, compañero de trabajo o primo lejano corredor. Cualquiera de esos individuos que se regocijan y te dan la brasa con sus logros en carreras. No hay nada más reconfortante que darles un buen ‘Zas en toa la boca’ en alguna carrera.

A ser posible adelantándoles en la última recta o dejándoles tirados con un cambio de ritmo en el kilómetro final, lo que tu creas que es más humillante estará bien hecho.

Como siempre os digo, estos son sólo algunos de los objetivos que se pueden tener de cara al año que empieza pero seguro que tú tienes alguno ya en mente. ¿Qué quieres conseguir en este 2017 que empieza?