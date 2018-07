¿Realmente los corredores necesitan quitarse el azúcar de su dieta?

¿En qué quedamos? La sociedad tiende a quitar azúcar de todo y más cuando se habla de obesidad y diabetes. Por el contrario, el corredor sabe que depende del azúcar para bombear sus músculos y es vital entender cómo el cuerpo utiliza el azúcar para saber si se necesita o se debe reducir su consumo.

Como todos los corredores saben, los carbohidratos son la principal fuente de combustible, lo que quizá no se llega a tener tan presente es que los carbohidratos se descomponen en azúcares simples, principalmente glucosa. Esta glucosa alimenta los músculos y proporciona la energía para el ejercicio.

¿Cuáles son las recomendaciones para un corredor en cuánto a la toma de azúcar? Yo tuve mis dudas y todavía sigo haciéndome preguntas. Principalmente, lo que debemos tener en cuenta es que nuestro cuerpo no siempre necesitará la misma cantidad de azúcar, depende de la fase de entrenamiento en la que se encuentre.

Esta es una de las frases que siempre me traslada mi nutricionista, Andrea Ferrándis, pues nuestro cuerpo no siempre se encuentra en el mismo estado. Aquí van algunas de mis dudas:

¿Para qué sirve comer frutas y verduras? Los carbohidratos se encuentran en muchos tipos de alimentos, como las frutas y verduras, así me explicaba mi nutricionista. Alimentos a los que se les suma otras propiedades beneficiosas como fibra, proteínas, vitaminas, minerales y oxidantes.

¿El corredor toma más azúcar? Mientras que los corredores tienden a cuidar su alimentación, puede que necesiten más azúcar que una persona que no practique el running. En cuanto a directrices para la ingesta diaria de carbohidratos, The Academy of Nutrition and Dietetics señala que una persona con una baja intensidad tomaría de 3-5 g/kg, con una actividad media 5-7 g/kg y un actividad alta entre 6-10 g/kg.

¿Todo consumo de azúcar vale? “Cualquier producto que contenga más de 6-7 g de azúcares por 100g o 100ml, deberá ser evitado, excepto en caso de haber realizado más de 2-3 horas de ejercicio extenuante o si ha estado anteriormente planificado para mejorar el rendimiento durante un entrenamiento o competición”, así explica la dietista-nutricionista Marisa Burgos, en una entrevista para cmdsport.

Para terminar, plantearé algunas situaciones en torno a la toma de azúcar. Cuidas la ingesta de azúcar, pero… ¿Te suenan?

1.- “Voy a comer esto porque es más ‘fit’”, pero luego te haces unos buenos Gin Tonics.

2.- Un café, por favor. ¿Con sacarina o azúcar?

3.- En la etiqueta pone que es 100% Sin ¡Lo compro! Vuelve a mirar. ¿100% Sin… lactosa, azúcares, grasas…

Como en la mayoría de las cosas y en la nutrición no es una excepción, la moderación es la clave. Aunque los corredores necesitan un poco más de azúcar en sus dietas respecto a la mayoría de la gente, tampoco quiere decir que después de cada carrera el ‘runner’ se tome un helado de brownie.