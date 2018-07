La respuesta a '¿Por qué me huelen los pies?' y otras que solo te atreves a preguntarle a Google

¿Por qué me hago pis cuando corro?

Tranquila, no es algo que te suceda solo a ti. La incontinencia urinaria inducida por el ejercicio es relativamente común entre las mujeres, y generalmente, según el profesor y vicepresidente del departamento de urología de la Universidad de Kansas, Tomas L. Griebling, causada por uno de estos dos factores:

1. La incontinencia por esfuerzo se produce cuando la presión dentro del abdomen excede la resistencia del cuello de la vejiga (por ejemplo: si el músculo del esfínter uretral no se cierra con suficiente fuerza). Correr u otro ejercicio físico extenuante podría causar este aumento en la presión abdominal y la posterior fuga de orina.

2. La otra razón principal es la hiperactividad de la vejiga, por la que los músculos de la pared de la vejiga se contraen cuando deberían estar relajados (durante su llenado). Esto le da a las personas una sensación de urgencia y puede hacer que pierdan orina.

Si experimentas pérdidas de orina al correr u otro ejercicio físico, según Griebling, es recomendable que acudas al especialista ya que te podrá ayudar a encontrar soluciones.

¿Por qué me huelen los pies?

Si después de una carrera quitarte los zapatos es similar a activar una bomba fétida, o si incluso cuando no has sudado mucho, los pies siguen oliendo mal, puede que tu cuerpo sea portador de una bacteria llamada flora normal de la piel, no te preocupes, porque no es dañina, pero los diferentes tipos de bacterias pueden emitir distintos tipos de olores, por lo que los pies de algunas personas pueden apestar de manera diferente.

Además, el tema puede empeorar si usas un calcetín de nylon que cause más sudoración y que además no lo absorba. Lo que según Cary M. Zinkin, médico podiatra deportivo y portavoz de la American Medical Association Podiatric, parece resultar más efectivo para las personas que sufren hiperhidrosis (pies muy sudorosos) es usar un antitranspirante en los pies. Del mismo modo que utilizas un desodorante para tus axilas, también podrías utilizarlo para tus pies.

¿Por qué al correr me entran ganas de evacuar?

El movimiento es una forma de estimular el intestino para ir al baño, sin embargo, durante tu hora de running puede no ser el momento más adecuado. Por ello, según Stephen Simons, director de medicina deportiva en el Centro Médico Regional St. Joseph (Indiana), es conveniente que antes de salir de casa, si no quieres tener que hacer una ‘sprint’ al baño, vacíes los intestinos.

Para ello, puedes tomarte, por ejemplo, un zumo de frutas un par de horas antes de comenzar tus ejercicios y… ¡que nada te arruine la carrera!