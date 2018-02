¿Lograr un six-pack con 58 años? Kelly Hoppen, diseñadora de interiores, lo consiguió así

Tiene una hija de 35 años que ya quisiera ella tener los abdominales de su madre. Kelly Hoppen, famosa diseñadora de interiores inglesa que en 2009 fue condecorada con la Orden del Imperio Británico (casi nada), ha conseguido lo que muchas mujeres sueñan a diario. Presumir de vientre plano (con cuadraditos de serie) a cualquier edad. Eso sí, lo suyo le ha costado. Y no solo nos referimos a fuerza de voluntad y sudor, sino también a dinero.

Ávida deportista desde los 16 años, Kelly ha revelado ahora todos sus trucos de alimentación y fitness a la sección ‘Femail’ del periódico Daily Mail: “Amo la comida y nunca me privo de nada. Sin embargo, es muy importante para mí darle a mi cuerpo los nutrientes necesarios y saludables que necesita. También hago un esfuerzo consciente para limitar mi ingesta de alcohol y me aseguro de dormir el tiempo suficiente”. Todo muy bonito, pensaréis vosotros. Pero, ¿qué come?

Seguidora de la dieta alcalina

Se basa en la teoría de que podemos cambiar el pH de nuestro cuerpo y nuestra sangre a través de la comida (aunque, como muchos dietas, no ha estado exenta de polémica). Sus defensores recomiendan comer un 80 por ciento de alimentos alcalinos frente a un 20 por ciento de alimentos ácidos para mantener así nuestro pH entre 7.35 y 4.45. ¿Y cuáles son de un tipo y de otro? Gran pregunta.

En la lista de alimentos alcalinos encontramos la mayoría de las verduras, frutas, hortalizas, semillas, especias y condimentos, legumbres, frutos secos y todo lo que provenga de la tierra. La carne, el pescado, los huevos, los cereales, los azúcares refinados, la cafeína, el alcohol y las comidas procesadas forman parte de los ácidos. Así pues, como bien decía Kelly, aunque no se priva de nada, se asegura de mantener ese equilibrio 80 – 20 por ciento.

“Es importante escuchar a nuestro cuerpo respecto a la alimentación. Hay días en los que si quiero comer chocolate, lo hago y no me culpo por ello. Debemos tener una mente positiva sin importar la edad y sin obsesionarnos aunque no hagamos deporte todos los días”, asegura Kelly. Un caso que no es el suyo.

Su workout no se coge vacaciones (ni ella, claro está)

“Desde que cumplí los dieciséis no hay día en el que no haga deporte porque es la manera en la que me libero del estrés”, afirma y continúa: “Cuando estoy de vacaciones es cuando más adoro entrenar porque tengo el tiempo suficiente para realizar mi rutina fitness sin la presión de tener que ir a una reunión o a la oficina”. ¿Y qué incluye su entrenamiento? En líneas generales, corre cinco kilómetros al día, hace pesas, Pilates y se centra muchísimo en los estiramientos. Pero en detalle, son tres entrenadores personales los que han creado la rutina fitness que más le conviene. Atentos.

Efua Baker (conocida por poner en forma para algunos papeles en la gran pantalla a Christian Bale y Sienna Miller) se encarga de coordinar su alimentación con su workout para que tenga la energía necesaria para llevarlo a cabo. Con ella trabaja martes y jueves durante hora y media levantando peso, mientras que los lunes se rinde al Pilates con el instructor Kamran Bedi.

¿Qué hace los miércoles y los viernes? Trabaja con la entrenadora y embajadora de Nike, Joslyn Thompson, en colocar correctamente su espalda durante los ejercicios después de que sufriera una lesión. Sábados y domingos les da el día libre y prefiere salir a correr. Casi nada.

“La edad no es lo que define a una mujer, siempre y cuando ésta se sienta cómoda en su piel. No se trata de qué talla uses. Se trata de sentirse bien con uno mismo. En mi caso, si yo no entreno, no me siento bien y si entreno duro es simplemente porque adoro hacer deporte y comprobar los resultados que consigo”, sentencia.

Eso sí, Kelly asegura que rozando ya los sesenta años quiere echar un poco el freno: “Este año me he prometido a mí misma que me cogeré más tiempo libre para no hacer nada”. ¿Lo cumplirá teniendo en cuenta que eso podría hacer desaparecer su six-pack?