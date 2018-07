Cinco coreografías para cinco zonas del cuerpo: tonifica a ritmo de Shakira, Luis Fonsi o Enrique Iglesias

Igual estás harta de escuchar en la radio las mismas canciones una y otra vez… te damos una idea, ponte estos vídeos y apréndete las coreografías más cañeras de los hits de este verano. Así, al menos, le sacarás partido a los éxitos del momento. Muévete al ritmo de Shakira, Jason de Rulo, Daddy Yankee, Enrique Iglesias o Luis Fonsi y tonifica piernas, reduce cintura, endurece brazos y eleva tus glúteos.

Cintura de avispa con Daddy Yankee

El rey de reggaetón acaba de grabar un tema para los miles de seguidores de Zumba en el mundo. Se llama Hula Hoop y hace referencia a ese juego que consistía en dar vueltas a un aro alrededor de la cintura. La coreografía oficial es de Beto Pérez, creador de la modalidad fitness del momento y, aunque te parezca fácil, las agujetas en la cintura están garantizadas. Lo más importantes es que practiques los círculos rápidos de cadera, a un lado y al otro, como si giraras el hula hoop. Repítela todos los días y verás como tu cintura te lo agradece. Es la coreografía perfecta para reducir esas incómodas chichillas que se acumulan justo debajo de la cintura.

Brazos tonificados con Shakira

La cantante colombiana acaba de sacar disco y el primer single, Me enamoré, nos cuenta cómo conoció a Piqué, su actual pareja. Ritmo pegadizo y letra facilona, te proponemos una coreografía ideal para trabajar tus brazos. Hasta cinco combinaciones de movimientos en los que tienes que poner fuerza y resistencia. Si te resultan muy fáciles, prueba a repetirla con unas pesas de medio kilo en las muñecas. Notarás cómo se redondean tus hombros, se tonifican tus bíceps y lucen perfectos con las prendas de verano que los dejan al aire. Adiós a los brazos colganderos mientras te diviertes.

Súbeme la radio y trabaja las piernas

De unos años a esta parte no hay verano sin canción facilona de Enrique Iglesias. Esta vez le toca el turno a Súbeme la radio y la hemos elegido para trabajar las piernas a conciencia. La coreografía está plagada de movimientos que podrás realizar como en el vídeo o con dos variaciones: si quieres que tenga un toque de cardio sube las revoluciones, y si prefieres intensidad muscular dale amplitud a los movimientos, intentando que las sentadillas sean todo lo profundas que puedas, o las elevaciones de rodilla toquen el pecho.

Culo duro con Jason de Rulo

Otro de los temazos del verano viene firmado por Jason de Rulo y se llama Swalla. La coreografía implica esfuerzo, precisión y técnica. Hay sentadillas, elevación de piernas con equilibrio, movimientos lentos que te harán trabajar los glúteos, las piernas y la cintura. Si te atascas en algún movimiento apréndetela por partes y ve sumando pasos a medida que asegures los anteriores. Puedes convertir esta playlist en una tabla… empieza haciendo tres, una vez al día durante dos semanas, la tercera semana añade Swalla y si te ves con fuerza, atrévete a terminar con la canción del año.

Despacito nivel “Pro”

Está clarísimo que la canción de Luis Fonsi es el tema del año… en su versión con Daddy Yankee, con Justin Bieber o parodiada, no podemos parar de escucharla. El cantante ha colgado en internet la coreografía “oficial” del tema. No apta para todos los públicos y con un bloque en pareja, os invitamos a intentarlo. Tiene un nivel complejo de coordinación y hace falta fondo, buena forma física y mucho flow, pero no es imposible. Ensaya en casa y marca la diferencia con tus amigos cuando la pongan en cualquier bar.