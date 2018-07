Estos niños te harán sentir un auténtico paquete bailando

Que bailar es algo que se puede aprender a cualquier edad es una realidad que defendemos constantemente en Correr y Fitness. Nunca es tarde si la disciplina es buena, pero lo cierto es que hay niños que nacen con el ritmo y el talento metidos en el cuerpo.

Si hay una verdad constatable es que los más pequeños son esponjas capaces de absorberlo todo a la velocidad de la luz. Idiomas, deportes, artes y, cómo no, danza, son algunos ejemplos de hasta dónde puede llegar el talento innato de un pequeño bien estimulado.

Hoy os presentamos cinco vídeos virales de niños que a más de uno nos han hecho sentirnos unos auténticos inútiles, creyendo que sabíamos bailar.

Os invitamos a disfrutar de estos niños y adolescentes que le dan cien mil vueltas a muchos profesionales…

Salsa en miniatura

Nuestros primeros protagonistas son una pareja de niños de unos siete años que revolucionaron las redes bailando al ritmo vertiginoso de una salsa caleña. Además del tamaño reducido de los protagonistas, llama la atención la técnica tan depurada que tienen ambos, que lucen estilo, velocidad y mucho flow. La salsa caleña se caracteriza por ese movimiento rápido de pies que la convierte en una de las disciplinas de baile latino más complicadas. Nos queda claro que para estos dos niños bordar una salsa no tiene ningún secreto…

África en estado puro

Desde Uganda, y bajo el nombre Triplets Ghetto Kids Uganda, un grupo de chavales sin recursos han agitado las redes con sus coreografías. Descalzos, con la ropa destrozada pero luciendo sus grandes sonrisas, versionan a los cantantes de éxito con movimiento típicos de las danzas tribales y los ritmos africanos. En este vídeo vemos cómo parodian y bailan al ritmo de Justin Bieber.

Hiphoperos diminutos

Son españoles y sus vídeos corren como la pólvora, se hacen llamar los Kidz on the block y son los ganadores del World of Dance Spain 2016 con unas coreografías que combinan ritmos callejeros, funky, hip-hop y una puesta en escena espectacular. Además de la complejidad técnica, es especialmente llamativa la sincronicidad de su baile, fruto de muchas horas de ensayos. Con sede en Palma de Mallorca, sus integrantes tienen de 9 a 14 años y un requisito para acceder al grupo es tener todas las asignaturas del colegio aprobadas. La lista de espera es de dos años así que… paciencia

Adultos prematuros

Algo que resulta entre divertido y espeluznante es ver a niños de corta edad bailando como auténticos adultos. En Estados Unidos la competición de baile deportivo para niños tiene millones de seguidores y los maestros los entrenan a conciencia. Aquí vemos un claro ejemplo de dos miniaturas bailando como los mayores. El espectáculo tuvo lugar en una boda y suponemos que los pequeños, familiares de los novios, quisieron darles una tremenda sorpresa con este show infantil.

Del rugby al colegio

Si os hablamos de la Haka neozelandesa tal vez no os venga nada a la cabeza, pero si lo relacionamos con esa suerte de baile-ritual que realizan los jugadores de los All Blacks en sus partidos de rubgy tal vez os resulte familiar. Se trata de una danza maorí que sirve tanto para dar la bienvenida, como para intimidar y amenazar a los rivales. Los movimientos son secos y rítmicos y con cada paso se le muestra al contrincante lo que van a hacer con él, con ánimo de amedrentarle. En este vídeo los alumnos de un colegio de Nueva Zelanda decidieron despedir a uno de sus profesores favoritos haciendo una haka antológica.