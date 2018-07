Ni de noche ni en tacones… la moda ahora es bailar salsa de día y en deportivas

SI NO TE GUSTA SALIR POR LA NOCHE PERO TE ENCANTA BAILAR, ESTA ES TU SOLUCIÓN

¿Te da una pereza terrible salir de noche? ¿A las once sólo piensas en irte a dormir? ¿Te gusta bailar salsa pero no te sientes identificado con el ambiente? Pues toma nota porque el secreto para no tener que privarte del placer de bailar se llama Mambiné y Chanclachá.