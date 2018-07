Consejos que nadie sabe y que te harán perder los kilos de más

Aunque no es del todo mentira que lo mejor para adelgazar es moverse y comer más saludable, vamos a ver algunos consejos que puedes seguir, y que seguramente no hayas oído antes.

Haz entrenamientos más cortos

Pero, ¿si me muevo menos, quemaré menos no? Teóricamente sí, ¿verdad? Aquí el truco está en acortar los entrenamientos pero centrarnos bien en la intensidad. Estos entrenamientos son igual de efectivos que los de larga duración, pero además te harán quemar más calorías a lo largo del día. El único punto importante es que en los ejercicios de máxima intensidad de un Tabata o HIIT, por ejemplo, tienes que exprimirte al 100%. No reserves fuerzas para después, tienes que darlo todo.

Come alimentos que combatan la grasa

Ya que cada caloría cuenta, asegúrate de tomar comida que combata la grasa, como las almendras, la avena, el boniato, o el aguacate. Estos alimentos movilizan la grasa (abdominal sobre todo) gracias a sus ácidos grasos monoinsaturados, que pese a ser grasas, son de las buenas.

Entrena por la mañana

Encontrar un hueco para entrenar a cualquier hora del día es importante, pero si quieres pegar un empujón a la quema de calorías, prueba a entrenar por la mañana. La razón es simple, por la mañana tenemos más energía (estoy obviando que has dormido las horas necesarias, claro), y puedes dar lo mejor de ti en cada ejercicio.

Acelera tu metabolismo

Parece que no he dicho nada descabellado, ¿no? Si aumentas tu metabolismo, estarás quemando más calorías sin hacer nada. Para ello no dejes de lado el trabajo de fuerza ya que una buena musculatura hace que quemes más calorías al final del día, o toma un buen desayuno. Con esto lograrás un plus de casi 300 calorías extra al final del día.

Picante por doquier

Añadir un poco de picante a tus comidas también te hará quemar más calorías. El responsable de ello es un componente llamado Capsaicina, que podemos encontrar en los chiles y guindillas, y que hace que nuestro metabolismo se acelere.

Únete a una comunidad fitness

Ya sea un grupo de gente que se registran en el gimnasio, o uno virtual a través de las redes sociales, lo cierto es que pertenecer a uno de estos colectivos es una gran opción para recibir motivación en los momentos de bajón. Hay webs que, además de permitir descargar entrenamientos, te deja escribir comentarios para poder compartir tus experiencias con el resto de usuarios.