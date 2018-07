El polémico doctor que dice que comer grasas adelgaza

Así es, Mr. y Mrs. Clinton han pasado por las manos del doctor y director del Centro de Medicina Funcional de la Clínica Cleveland, Mark Hyman, quien defiende que hay que comer grasas para adelgazar.

En 2010, Hyman ayudó a Bill Clinton a perder 10 kilos y a mejorar su salud después de los problemas cardíacos que sufrió en 2004. La última en ponerse bajo las órdenes de este doctor fue su esposa, Hillary Clinton, para mejorar su imagen de cara a las elecciones estadounidenses de este año que, finalmente, perdió contra Donald Trump.

Puede que a los Clinton también le hayan llamado la atención los títulos de sus libros: La solución del azúcar en la sangre, Las siete causas de la obesidad o Come grasas y adelgaza.

Seguro que este último libro ha hecho a más de uno no dudar en comprarlo y adentrarse en la dieta de Hyman. Pero, ¿nos podemos poner a comer bollos, helados, patatas fritas y demás guarrerías para adelgazar? Por supuesto, la respuesta es no.

Tipos de grasas

Durante años, Hyman fue vegetariano y su dieta se basaba en tomar el mínimo de grasas. Al ver que no conseguía bajar peso con su dieta y haciendo ejercicio, el doctor decidió dar un giro a su manera de alimentarse y comenzó a incorporar más grasas a su dieta. Hayman observó que comer grasa adelgaza, previene enfermedades cardíacas y puede revertir la diabetes.

El tipo de grasas del que habla el doctor son las “grasas de calidad”, es decir, las que se encuentran en alimentos como nueces y semillas, aceite de oliva, aguacate, aceite de coco y pescados grasosos.

Mark Hyman, el polémico doctor | Youtube

Por lo que las “grasas dulces” están descartadas, es decir, las que nos gusta comer: pasteles, bollería, fritos, snacks y demás. “Estas grasas son el peligro real. Si comes grasas y azúcares (azúcar y grasa, o carbohidratos refinados y grasas) la insulina se incrementará y engordarás. Sin embargo, si eliminas los carbohidratos refinados y el azúcar, eso no sucede”, explica el doctor en una entrevista para The New York Times.

En esta dieta que propone, que es una mezcla de la paleo y vegana, el doctor indica que “entre el 70 y el 80% de la dieta son plantas comestibles”. Hyman destaca la importancia de incluir alimentos frescos, sin procesar, con alto contenido en fibra y fitonutrientes.

Hyman explica en su entrevista que el Gobierno, en este caso de EEUU, y otros organismos, aconsejan comer productos bajos en grasa, pero señala que “estas recomendaciones son esquizofrénicas” y que “no hay congruencia entre la ciencia y las recomendaciones”.

Entre los consejos que da Hyman destacan: elaborar un plan semanal con tus comidas, llevar siempre “comida de emergencia” para no picar snacks innecesarios fuera de casa y fijarse antes en la calidad de los alimentos que en la cantidad de calorías que tienen.