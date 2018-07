Los diez pasos que sugiere Madrid para que los kilos de más no se coman tu salud

El sobrepeso es la epidemia del S.XXI y, hoy en día, muchos niños no sufren malnutrición precisamente por no comer, sino por comer productos que no son nada sanos para su metabolismo.

En este sentido, el último estudio realizado por la Comunidad de Madrid en el que analizaron los hábitos alimenticios de 1938 niños de entre 2 y 14 años determinó que el 30,8% estaba malnutrido y, de esa cifra, el 96,4% sufrían sobrepeso u obesidad.

Con estos datos sobre la mesa, la Comunidad de Madrid ha repartido numerosos folletos en los centros de salud regionales en los que da una serie de pautas para evitar el sobrepeso, no solo en los niños sino también en la población en general.

1.- Mira lo que comes: la dieta debe ser variada, escogiendo productos frescos, de temporada, y cocinando platos sencillos, con poca grasa y, si puede ser, a la plancha o hervidos.

2.- Mira lo que bebes: todo, salvo el agua, contiene calorías, por lo que lo mejor es evitar el consumo de bebidas azucaradas, moderar el consumo de alcohol (sí, la cerveza también engorda) y beber de 6 a 8 vasos de agua al día.

3.- Ojo con algunos alimentos: los que contienen muchos azúcares y grasas, como la bollería, galletas, dulces y precocinados mejor evitarlos.

4.- Que reine la fruta y la verdura: son muy positivas para la alimentación porque no tienen casi calorías y aportan muchos nutrientes a nuestro organismo.

5.- Organiza tus menús: reparte la comida en unas 4 o 5 comidas al día, tomando tentempiés ligeros, comiendo despacio y no saltándote una comida tan importante como el desayuno.

6.- Si comes fuera de casa controla el tamaño de las raciones, ten mucho ojo con los aliños y las salsas y toma más ensaladas y verduras.

7.- Haz ejercicio: si ya tienes sobrepeso ya sabes que tienes que empezar poco a poco. De nada sirve ponerte a hacer pesas de primeras. Lo que tienes que hacer es comenzar a moverte, dando paseos intensos, nadando o saliendo a correr de manera suave. Márcate objetivos sencillos que puedas cumplir.

8.- Vive una vida activa: puedes ir al trabajo o a por los recados en bicicleta o andando, subir por las escaleras en vez de coger el ascensor, o bajarte una parada antes del autobús para ir caminando.

9.- Duerme lo suficiente: dormir y estar descansado es muy importante si quieres llevar una vida saludable. La falta de sueño favorece la obesidad y la aparición de estrés.

10.- Vigila tu peso: los cambios en los hábitos de vida deben durar toda la vida, porque, si no, volverás a caer en lo mismo. Hazte con una báscula y monitoriza tu peso para ver los resultados.

No obstante, desde la Comunidad de Madrid, la recomendación más importante que hacen es que, si realmente quieres perder peso, consultes a tu médico de familia para que te dé las pautas necesarias y haga las pruebas correspondientes. ¿Te queda alguna excusa todavía?

Aquí te puedes descargar el folleto en alta resolución