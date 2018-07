Por qué las bebidas light y zero te siguen engordando aunque tú no quieras

Si eres de los que pide o llena el carrito de la compra de bebidas light o zero porque engordan menos, te estás engañando a ti mismo y tienes que empezar a aceptar la verdad. Y la verdad es que engordan.

Aunque la industria se empeña en vendernos los productos light y zero como una solución a la obesidad y a un estilo de vida saludable, son muchos los estudios que reflejan los efectos perjudiciales que supone para nuestro cuerpo tomar estas bebidas. En este artículo te recogemos algunos de los estudios y sus conclusiones para que saques tú las tuyas propias.

Aspartamo, 200 veces más duce que el azúcar

Cuando hablamos de este tipo de bebidas hay que mencionar a aquellos ingredientes que sustituyen as dosis de azúcar que tienen las bebidas normales. Uno de los edulcorantes más utilizados es el aspartamo, o el E951, compuesto por ácido aspártico y por fenilalanina, y es 200 veces más duce que el azúcar.

Este compuesto se ha visto envuelto en una gran polémica desde su entrada en el mercado en los años 80, ya que algunos estudios lo asociaban con cáncer, migrañas, cambios de comportamiento, y otros síntomas. El aspartamo está aprobado por la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), que recomienda consumir 50 miligramos, una cantidad a la que llegaríamos si consumiésemos 14 latas diarias de estas bebidas.

Aún así, la revista Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, recoge que el consumo de aspartamo provoca la inhibición de la enzima fosfata alcalina haciendo que el aspartamos promueva la intolerancia a la glucosa y la obesidad. Además, en el estudio explican que este tipo de edulcorante puede aumentar el riesgo de diabetes de tipo 2.

Bebidas light que nos hacen querer más azúcar

Diabetes Care: este estudio explica que los edulcorantes no nutritivos o que hacen es preparar al cuerpo para recibir una dosis de azúcar que finalmente nunca llega a nuestro cuerpo. A la misma conclusión llega otro estudio que refleja esa confusión que sufre nuestro organismo con la ingesta de azúcar haciendo que nuestro metabolismo se ralentice y queme menos calorías. Además, este tipo de bebidas y sus ingredientes hace que estés más hambriento y te lleve a comer más azúcar para suplir esa dosis que no le has dado antes.

Consumidores de bebidas light tienen más cintura que los que no las toman

Plos: según este estudio, se comparó a personas que habían tomado refrescos con edulcorantes bajos en calorías durante diez años con aquellos que no usaban azúcares artificiales. El resultado reflejó que los primeros pesaban más y tenían una cintura más ancha que los otros. “Estos datos sugieren que el consumo de edulcorantes bajos en calorías puede afectar negativamente la deposición de grasa visceral, un fuerte factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y la mortalidad", concluyeron los investigadores.

Doble riesgo de obesidad

Estudio de la Universidad de Salud de Texas, San Antonio: este estudio refleja la relación entre el consumo de edulcorantes y el aumento de peso a la larga. Beber refrescos light provoca el doble de riesgo de sobrepeso y obesidad. “Este descubrimiento emergen la cuestión de que los edulcorantes puedan estar aumentando en vez de luchando contra la obesidad”, concluyen los autores.

Bebidas light, más adictivas

American Journal of Clinical Nutritrion: el estudio indica que las bebidas light aumentan más el riesgo de diabetes que las que tienen azúcar. Además, explica que los edulcorantes utilizados en estas bebidas son mucho más adictivos que aquellos que una bebida azucarada normal. De ahí que las personas que beben productos light, consuman una media de 3 al día.

