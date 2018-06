Esto es todo el cardio que tienes que hacer para adelgazar, según esta entrenadora de famosos

Según la bailarina y entrenadora de celebrities, Simone De La Rue, explica la cantidad de ejercicio cardiovascular que se debe hacer para lograr perder esos kilos de más. Así que coge papel y boli que comenzamos.

La entrenadora trabajó en un programa llamado Revenge Body, donde los participantes competían con ellos mismos para perder bastantes kilos, muchos. De La Rua combinaba ejercicios de cardio con otros de fuerza para acelerar el proceso, intentando llegar a los 20 o 30 minutos de ejercicio intenso para mantener el pulso elevado y un mayor gasto calórico.

“También es muy importante tener en cuenta el tipo de cardio que se hace”, añade Simone. “Tienes que llegar al nivel de un sprint. No sirve con salir a dar un paseo durante una hora. Como todo, necesitas trabajar duro y salir de tu zona de confort”. Por otro lado, este trabajo de cardio será diferente para alguien que simplemente quiere mantenerse en forma. En este caso “se puede hacer un trabajo de cardio dos o tres días a la semana combinado con el entrenamiento de fuerza”, recomienda.

En cuanto al tipo de ejercicio, se puede elegir el que más guste, desde correr, ir en bici o hacer sesiones de HIIT. Como bailarina que es, Simone cuenta que no debemos olvidar que bailar también cuenta como ejercicio (y muy bueno). En su escuela “intentamos que la gente aprecie y ame el baile porque es una manera fabulosa de trabajar todo el cuerpo”. Además, “tienes que aprenderte las coreografías, de modo que también estás usando tu cerebro y estimulando tu mente. La gente no cae en la cuenta de que si simplemente sales a correr, tu cerebro entra en stand by, pero con la danza tienes que estar presente, si no es probable que te pierdas en los siguientes pasos”.

Dicho esto, deberíamos elegir el cardio que más nos guste y motive. Así, dedicándonos a nosotros mismos, veremos seguro los resultados que deseamos.

Sobre decir, que la alimentación es otro factor muy importante a tener en cuenta que debemos incluir en nuestra agenda de entrenamiento. Como ya sabes, evita las comidas procesadas y decántate por alimentos naturales que te sacian más y contienen los nutrientes necesarios para que no te falte gasolina en ningún momento.