Lo más leído de Correr y Fitness en 2016

10.- ¿Qué deportes debes hacer para eliminar la celulitis de tus muslos?

Celulitis en las piernas | iStock

En el décimo puesto de este ranking, un artículo que afecta al 90% de las mujeres quienes, en mayor o menor grado, tienen celulitis, pero ¿existen soluciones certeras para hacerle frente? El deporte tiene gran parte que ver en todo esto.

9.- Presume de tripa con esta tabla de baile de 15 minutos al día

Deporte para un vientre plano | iStock

Si no sabes qué hacer para reducir volumen en la zona abdominal y te superan las interminables series de abdominales que te recomendaron en el gimnasio, trabaja tu tripa en casa con estos bailes.

8.- Cuántas calorías tienes que quemar para reducir un kilo de grasa

¿Qué debo hacer para quemar un kilo de grasa? | Agencias

¿A qué equivale un kilo de grasa? Para perderlo dependerá de la actividad que hagamos o de la alimentación que llevemos, así que apunta primero lo que tienes que quemar y cómo hacerlo de una manera adecuada.

7.- Así funciona la app móvil que te paga por salir a correr

La app que te paga por correr | Runister

Llego a finales de año y se coló entre lo 10 más visto de todo 2016. Runister es la app que te paga por salir a correr. Un chollo, pensarás. Bueno, tiene sus "matices", y en este artículo te los explicamos todos en boca de su creadora.

6.- ¿La dieta del paseo? Cuántos pasos debes dar exactamente para adelgazar

Powerwalking, adelgaza mientras paseas | Agencias

Para que realmente andar aporte beneficios para nuestra salud es necesario que recorramos al día varios kilómetros. Eso sí, muy atento los próximos días a Correr y Fitness porque tenemos noticias al respecto de lo que hay que andar para adelgazar,

5.- ¿Sabes para qué sirve el último agujero de las zapatillas?

Ata bien los cordones de las zapatillas | Joma | Youtube

Son muy pocos los corredores populares que conocen su uso y, sin embargo, es fundamental para atarse correctamente las zapatillas, evitar torceduras y las molestas rozaduras. Uno de nuestros artículos más divulgativos y más leídos de 2016.

4.- Un estudio explica por qué los hombres con barriga duran más en la cama

Sixpack vs barriga | Agencias

Un estudio demostró que el estradiol es la hormona que hace que los hombres con barriga duren más en la cama. Cuanta más segregación de esa hormona, más se retrasa el orgasmo, por lo que, supuestamente, las relaciones sexuales son mejores.

3.- Tus muslos no solo se esculpen con la sentadilla; prueba con estos ejercicios

La sentadilla está muy bien y es un ejercicio muy práctico y resolutivo para fortalecer los glúteos, pero no es el único ejercicio que se puede hacer para esta zona del cuerpo. Álvaro Pedroche te mostró varios que puedes rescatar ahora.

2.- Ocho hábitos que te permitirán adelgazar más rápido

Una mala comida no va a hacer que no obtengas resultados, así como una buena comida no hará que te veas mejor en poco tiempo, por eso lo mejor es crear hábitos para llevar una vida saludable. Aquí tienes ocho.

1.- Cómo tener un vientre plano en una semana

Vientre plano en una semana | Agencias

Lo más visto del año: soluciones rápidas para llegar a tiempo a la temida Operación Bikini. Si eres de los que vas a empezar a hacer deporte en enero para dejarlo en febrero, este artículo te vendrá muy bien para cuando llegue junio y comiencen los agobios.