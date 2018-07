Tres consejos para adelgazar, según el entrenador de celebrities Bob Harper

Pues eso mismo hace Bob Harper, entrenador de las celebrities. Asesora tanto en entrenamiento como en nutrición a todo aquel que quiera ponerse en sus manos.

Vamos a ver qué recomienda Harper si lo que estás buscando es perder esos kilos de más que has podido ganar entre tapita y tapita en el chiringuito.

Di adiós al azúcar

Bob no duda ni un segundo cuando dice que eliminar el azúcar de la alimentación es la manera más fácil para perder peso. Si eres capaz de eliminar esto, entonces verás como los kilos empiezan a bajar. Mientras que ya sabemos que el consumo de azúcar está relacionado con la obesidad y los problemas cardiacos, tampoco podemos negar lo adictiva que es esta sustancia. Como si de una droga se tratara, dejar de consumir azúcar no es fácil, pero una vez que pasas el “mono” los resultados son muy significativos.

Además, si consigues pasar esa fase de abstinencia, no sólo te sentirás menos hinchado, sino que también tendrás más energía, tu piel se verá más saludable, e incluso evitará que tu nariz se congestione.

Controla las porciones

Aunque es difícil cambiar tu estilo de alimentación de la noche a la mañana, el segundo consejo de Bob hará que tu meta sea aún más accesible. “Olvida cambiar cada aspecto de tu dieta, excepto sus porciones”. “Come la mitad de lo que sueles comer, y perderás peso de forma natural”.

Es así de simple. No tienes que cambiar lo que comes, sino la cantidad que comes. En lugar de dos pechugas de pollo para cenar, toma una. En lugar de un plato a rebosar de pasta, redúcelo a la mitad. ¿Fácil, no?

Equilibrio

Incluso si estás siguiendo una dieta muy estricta, Bob hace hincapié en la importancia de entender qué es lo que hay en tu plato, y equilibrarlo con cada comida del día. “Cada vez que comes, debes pensar dónde están las proteínas, las grasas, y los hidratos de carbono”. “Tienes que asegurarte que hay un poco de todo esto cada vez que te sientas a la mesa”.

Entender de qué se compone cada alimento hará que, sin darte cuenta, quieras comer de una forma más saludable.