Así de mal desayunan las celebrities que van a los Premios Óscar

Somos lo que comemos y, muchas veces, por las prisas o porque no nos damos cuenta, dejamos de lado uno de las comidas más importantes del día: el desayuno. Las celebrities son conscientes de ello, máxime cuando dependen tanto de su cuerpo para poder estar en forma de cara a los papeles que les toque representar en sus películas.

Con motivo de la gala de los Premios Óscar, que se celebra la noche del 26 de febrero en el archiconocido Dolby Theatre (antes Kodak Theatre), la empresa de alimentación Kaiku Sin Lactosa ha realizado un pequeño sondeo entre las actrices que, en esta edición, tendrán nombre propio, y estos han sido los resultados sobre si desayunan o no desayunan bien.

1.- Emma Watson

Emma Watson en 'La Bella y la Bestia' | seestrena.com

La actriz encarna este año el papel de Bella en la reinterpretación de La Bella y la Bestia realizada por Disney en 2016. Su desayuno suele estar basado en la comida mexicana, concretamente en huevos revueltos, guacamole y salsa de tomate en una tortilla de maíz. No está mal, así que aprobado raspado, puesto que convendría incluir también alguna fruta y lácteos.

2.- Jennifer Aniston

Jennifer Aniston | Antena 3

La actriz, conocida entre otras actuaciones por su papel en Friends, basa sus desayunos en comida ecológica, sobre todo en huevos de gallinas criadas de una manera ecológica y tostadas de pan integral. No está mal, y se considera como un desayuno aprobado; sin embargo, al igual que Emma Watson, convendría que incluyera algún lácteo o similar en la dieta. No obstante, de vez en cuando solo desayuno un zumo de limón, quizás siguiendo una dieta alcalina que, como explicamos aquí, te hace sentir más activa.

3.- Blake Lively

Blake Lively (Archivo) | Gtres

La actriz, que estuvo grabando en Barcelona con el director Marc Foster, All I See Is You junto a Jason Clarke, ha sido recientemente madre. Quizás por eso, su dieta ha variado un poco en cuanto a los desayunos y ha llegado a afirmar que está "enganchada" al queso derretido o los huevos Benedict. La podemos entender, pero es un desayuno suspenso, puesto que le faltan alimentos básicos para primera hora de la mañana, como lácteos, cereales o alguna fruta.

4.- Jennifer López

Jennifer Lopez comparte una foto muy sexy | Instagram

Con 47 años, la actriz y cantante Jennifer López tiene uno de los cuerpos más envidiados del star system de Hollywood. Quizás algo de culpa tenga el desayuno que toma todos los días, basado en "productos orgánicos y nada procesados, así como en un buen equilibrio entre nutrientes y proteínas", según su entrenador personal. Con estos datos, damos por desayuno aprobado el de JLO.

5.- Selena Gómez

Selena Gomez en una entrevista | Getty

La actriz, cantante, filántropa y diseñadora de ropa Selena Gómez, después de haber estado un tiempo fuera del espacio público debido a sus problemas de salud, ha vuelto con fuerza y, en una reciente entrevista en un medio de comunicación estadounidense desveló uno de los secretos de haber vuelto con más fuerza: desayunar una pieza de jengibre cada día. El jengibre tiene numerosas propiedades y te ayuda a reducir la celulitis pero, Selena, si solo desayunas eso, tu desayuno es suspenso. Hay que agregar más nutrientes y variedad de productos.