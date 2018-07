Comiendo sano alrededor del mundo: lo que menos engorda de cada país

A veces, cuando sales a comer o cenar fuera de casa (o cuando pides comida a domicilio), te gusta variar y saborear la gastronomía típica de otros países. Al fin y al cabo, la comida es parte de la cultura de un lugar y no hay una mejor excusa para culturizarse que la de probar diferentes sabores del mundo.

Pero si lo que quieres es ampliar conocimientos y no tu barriga, lo mejor es que sepas cuáles son los platos más fit de la gastronomía china, japonesa, mexicana, italiana y americana. De esta forma, evitarás que eso de saborear cosas diferentes sin necesidad de coger el pasaporte ni las maletas acabe boicoteando tu dieta.

Comida china

Una de las opciones más recurridas y sabrosas cuando a uno no le apetece cocinar es pedir comida china. ¡Pero cuidado, no te cargues tu dieta eligiendo cualquier plato! Dentro de la gastronomía de este país oriental hay recetas en las que está presente la santísima trinidad de la dieta de cualquier deportista: arroz, verduras y pollo. Así que no hay una mejor estrategia que la de lanzarse a por lo que contenga estos ingredientes.

El arroz tres delicias (que no esté frito) con sus guisantes, su tortilla y su jamón puede ser una de las opciones más saludables que encuentres en el restaurante chino. Si además quieres una buena dosis de proteínas para tus músculos, el pollo con bambú y setas chinas te aportará eso que tus bíceps necesitan. Huye de los rollitos de primavera y de otros platos que estén fritos y/o rebozados.

Fideos Fritos Chinos 3 Delicias |Chow Mein | Comida China | Cocina para todos

Comida japonesa

De un país oriental nos vamos a otro. El sushi es el gran aliado de la comida japonesa para tu dieta. Ya sabes lo importante que es el arroz de cara a tus entrenamientos por el aporte de hidratos de carbono que te da; también eres consciente de que el atún, con sus proteínas, es un alimento imprescindible de todo habitual del gimnasio; y también sabes bien eso de que la grasa buena que te aporta el salmón y el aguacate es una aliada para el crecimiento muscular y la pérdida de peso.

Así que, si vas a un japonés, confía en el sushi como uno de los platos más fit del lugar. Mójalo sin miedo en la salsa de soja... ¡y a la boca! Puedes acompañarlo de un sopa de miso, que con su tofu, cebolleta, puerro y algas de wakame es una opción de lo más ligera.

Comida italiana

¡Ay, la bella Italia! ¿A quién no le gusta un buen plato de pasta con tomate frito y queso fundido o una pizza con muchos ingredientes? Lo que no gusta tanto es el efecto que puede tener a la hora de subirse a la báscula. Pero lo mejor de todo es que las recetas italianas más famosas puedes hacerlas tú mismo en casa y convertirlas en opciones light.

Para ello solo tienes que recurrir a las variedades integrales de macarrones o espaguetis, así como de masa para pizza. El tomate, mejor natural en lugar de frito. Recuerda no pasarte con el queso, que puedes encontrar en variedades bajas en grasa. Respeto a los demás ingredientes, el jamón cocido o el atún al natural pueden ser complementos saludables que no te harán engordar.

Comida mexicana

México lindo es aún más lindo si además su gastronomía no te engorda. Las fajitas mexicanas son una de las opciones más sanas de la comida de este país. Puedes hacértelas tú mismo utilizando tortas integrales. Como relleno puedes ponerle trocitos de pimiento asado, cebolla y tiras de pechuga de pollo a la plancha.

Si quieres, puedes añadirle tomate natural y, para que estén aún más sabrosas, un poco de guacamole. Con este plato fit, además de los nutrientes de las verduras, no te faltarán carbohidratos para tener energía a la hora de entrenar y proteínas para que tus músculos crezcan. El aguacate que contiene el sabroso guacamole te aportará grasa de la buena, así que disfruta de tu fajita sin sentirte culpable.

fajitas | Agencias

Comida americana

Cuando vayas a un restaurante de comida americana, huye de las hamburguesas y de las costillas al horno, ya que suelen ser bastante grasientas. Por supuesto, olvídate de las patatas fritas. Hay una opción muy saludable y sabrosa a la que recurrir para sentir el sabor made in USA conservando el tipín: el sándwich de pan integral de pollo con tomate y lechuga.

Suele llevar un poco de queso, así que si te quieres dar un capricho no hace falta que se lo quites. Pide tu sándwich sin mayonesa y, en su lugar, ponle ketchup que es menos graso o mostaza, que es mucho más sana.

Después de este viaje alrededor del mundo ya ves que puedes ser un Willy Fog gastronómico sin necesidad de dejar de lado tu estilo de vida sano. Saca a tu dieta a hacer turismo. Tu paladar te lo agradecerá y tu báscula no tiene por qué enterarse de nada.