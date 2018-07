Las cuatro mejores bebidas para ponerte en forma (sí, como la de la alcachofa)

Lo de la importancia de la hidratación y de beber al menos 2 litros y medio de agua al día te lo han dicho tantas veces... Pero claro, no solo del agua vive el hombre (¡ay, la cerveza...!). Hay otro tipo de bebidas que podemos tomar para mantenernos hidratados y al mismo tiempo estar en forma. Existe vida más allá de los refrescos y de los zumos. Estas son las mejores bebidas para estar en forma.

Té verde

Es un termogénico natural, algo que es genial para quemar grasa. El té verde acelera el metabolismo, ya que tiene un antioxidante que hace que nuestro sistema digestivo funcione más rápido y aumente el gasto calórico. Si eres de los que les cuesta perder peso y quieres acabar con esa grasita que sobra, ve corriendo a tu supermercado o herbolario más cercano.

El té verde también es un diurético natural que contribuye a eliminar esos líquidos que nos hacen sentir más hinchados. No olvides tomar una tacita al día. Te va a activar como lo hace el café y vas a ir al gimnasio con las pilas cargadas para darlo todo. No te asustes, su sabor es un poco amargo, pero puedes ponerle edulcorante o stevia (que es natural) para endulzarlo. ¡Te encantará!

Café

Lo mejor es que puedes tomarlo en todas partes aunque estés fuera de casa. Además de la típica taza que podemos pedir en las cafeterías, en los lugares de trabajo y en los gimnasios suele haber máquinas de café. Tomarlo antes de entrenar no solo nos activa sino que nos puede ayudar a quemar más.

La cafeína que contiene es clave para liberar ácidos grasos de los adipocitos e incrementar así la posibilidad de que nuestras células dispongan de esta energía. Pero eso sí, ¡tenemos que entrenar duro! El café acelera el metabolismo, pero no hace milagros. Una dieta apropiada y actividad física son elementos fundamentales serán el complemento ideal para apoyar la mayor termogénesis y oxidación de grasas que produce la cafeína.

Cola de caballo

Tranquilo, no es lo que te imaginas. No tienes que ir a buscar un caballo y cortarle tres pelos para hacer una poción mágica. La cosa es mucho más sencilla. La cola de caballo es una planta silvestre que se toma en infusión y que posee un gran efecto diurético. Viene en bolsitas, como el té, por lo que prepararla es muy fácil.

Su sabor es muy suave y nada amargo, así que no tienes que preocuparte ni de endulzar la infusión. Además de tener propiedades que benefician a la piel, la cola de caballo combate la retención de líquidos gracias a sus sales de potasio, sapónidos y flavonoides. Al orinar más, también eliminarás más toxinas. Prepárate una buena taza de esta infusión, ¡pero asegúrate de tener un baño cerca!

Bebida de alcachofa

Nos imaginamos la cara de extrañeza que habrás puesto, pero sigue leyendo... Las alcachofas son un alimento con mucho protagonismo en algunas dietas por su alto valor diurético y propiedades que facilitan la digestión de las grasas. Puedes preparar la bebida cocinando una alcachofa en un litro de agua. El jugo obtenido será el que ayude a eliminar toxinas y depurar las grasas. La bebida de alcachofa, además de ser buena para el correcto funcionamiento los riñones, resulta ser muy beneficiosa para el hígado.

No lo dejes todo en manos de estas bebidas. Ten en cuenta que ellas solas no van a hacer todo el trabajo y que simplemente son complementos que te ayudan en tus objetivos dietéticos. Recuerda que de nada sirve ingerirlas habitualmente si no cuidas tu alimentación ni realizas actividades físicas. ¡Dale un trago a tu favorita y ponte en marcha!