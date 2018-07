¿Están alimentando mal a nuestros hijos en los comedores escolares? Los expertos hablan

Hace unas semanas llegaron a mis manos algunos menús infantiles de colegios que van desde los 3 a los 18 años y me vinieron a la mente varias preguntas al verlos: ¿deben ingerir los niños los mismos alimentos y calorías independientemente del rango de edad en el que estén? ¿Es normal que un día se consuman 490 calorías y otro casi 1300? ¿Cómo deberían ser los menús de un comedor escolar?

Estas son algunas de las preguntas que he realizado a expertos en nutrición y estas son las conclusiones que he sacado. “El tipo de menú que come un niño de tres años debe ser el mismo que come uno de 18 años, pero la cantidad es lo que tiene que variar dependiendo de la edad”, explica la experta en nutrición María Dolores Cruzado Vallejo

Además, como bien sabemos, los hombres necesitan consumir más energía que las mujeres, ya que queman más calorías. Cruzado Vallejo puntualiza que es a partir de los 10 años cuando hay que hacer esta diferencia entre sexos.

Tenemos que tener en cuenta esto mismo dependiendo de la cantidad de ejercicio que haga el niño ya que, por ejemplo, si nuestro hijo consume más calorías de las que quema, lo que debería hacer es realizar más ejercicio físico.

Por lo tanto, la diferencia no es tanto la edad, sino la cantidad y, además hay que diferenciar entre mujeres y hombres, y en la cantidad de actividad física. En esta tabla, nos han hecho llegar desde Healthy Children, podemos ver estos datos.

Hay que puntualizar que actividad moderada se refieren a, por ejemplo, caminar a la escuela, y actividad vigorosa/activa a hacer algún deporte como jugar un partido, etc.

Más que fijarnos en las calorías “es mejor fijarse en qué tipo de alimentos consume un niño en el almuerzo, para ajustar la cena y hacerla más adecuada y equilibrada”, añade la experta.

Aunque es cierto que “las Kcal de la alimentación puede variar de un día a otro, no debería tener esta excesiva variación” como hemos visto en algunos menús escolares en los que un día se consumen 488 calorías, y otros más de 1.000.

Además, Cruzado Vallejo recuerda que lo mejor es que los padres reciban pautas nutricionales ya que cada niño tiene diferentes características como altura y peso, entre otras.

La experta indica que lo normal y adecuado es que el menú escolar esté compuesto por:

Energía 650 ±60 kcal (585-710 Kcal) de las que:

10-15% deben proceder de las proteínas que corresponde con 14,63 - 26,8 g proteínas.

30-35% de las grasas que corresponde con 19,49 - 27,79 g de grasas.

55-60% de los hidratos de carbono que corresponde con 80,44 - 107,25 g de hidratos de carbono.

En el cómputo semanal la nutricionista nos da unas estimaciones de los tipos de alimentos y cantidades que deberían consumirse:

1.- Verduras cocidas/crudas: 2-3 raciones/semana (De ahí la importancia e insistencia de incluir ensaladas)

2.- Legumbres: 2 veces/semana

3.- Carne: 1.5 vez/ semana (Esto quiere decir una vez como plato principal y otra de las veces como componente minoritario de un plato)

4.- Pescado 1-2 veces/semana

5.- Huevo 1-2 veces/semana

6.- Pasta, arroz, patatas: 3-4 veces/semanas (normalmente una vez cada tipo de alimento en la misma semana)

7.- Fruta fresca: de 4-5 veces/ semana (Es importante introducir fruta en los comedores escolares y yogures por la noche)

En conclusión, tanto en los comedores escolares como en casa, tenemos que ajustar la alimentación al tipo de niño, por sexo y ejercicio físico.