Falsos mitos de la alimentación para corredores

La historia podría tener dos comienzos. El primero, te inicias en el running para perder peso y empiezas a fijarte en lo que pone en las etiquetas de los alimentos… ¿no dicen que para eliminar grasa todo no es correr? Lees, escuchas… y te topas con que, por ejemplo, la pasta tiene muchos hidratos de carbono y engorda, ese alimento tiene mucho azúcar…

Pasamos al segundo caso, el de saber qué tomar antes, durante o después de un entrenamiento. Preguntas como ¿y si me sienta mal? ¿y si lo tomo y me noto excesivamente pesado en carrera? ¿qué como para tener más energía? Dudas que pueden generalizarse y que dada la gran cantidad de información que tenemos a nuestro alcance, más que una ayuda, puede dar lugar a la confusión.

Para ello, he recurrido a una profesional en nutrición deportiva. Ella es Andrea Ferrandis, nutricionista de Sanus Vitae, y pese a que ella advierte que no existe una dieta estándar, porque cada uno asimilamos los alimentos de una manera diferente, hay ciertos alimentos que sustentan falsos mitos sobre ellos. He querido que nos los desvele.

Cinco alimentos recomendados para corredores

1.- Los frutos secos: ¿los frutos secos engordan? Lo cierto es que son muy adecuados para los corredores por su contenido en vitamina E (un fuerte antioxidante) para eliminar los radicales libres. Además, los frutos secos son un alimento recomendado tanto para durante, antes o después de una carrera, dado que son energéticos.

2.- El aguacate: El aguacate es más rico en potasio que el plátano. Como explica Andrea Ferrándis puede utilizarse para “recuperar los electrolitos perdidos durante cualquier actividad física”.

Por otro lado, te suena esto de que ¿el aguacate tiene mucha grasa, pero que es bueno? En efecto, como apunta Ferrándis “el aguacate es rico en ácidos grasos insaturados, indispensable para mantener los niveles de colesterol adecuados”, asimismo la experta subraya que esta fruta es rica en omega 3, un fuerte antiinflamatorio.

3.- La pasta: ¿La pasta engorda? Si eres deportista tienes que tenerla muy presente en tu dieta por su aporte energético y por su capacidad para ayudar a recuperar las reservas de glucógeno consumidas durante la práctica de ejercicio. Asimismo, la pasta tiene un alto contenido en fibra que ayuda a regular la salud intestinal, “muy importante para todos los deportistas”, explica Ferrándis.

4.- Los dátiles: ¡El dátil tiene mucho azúcar! Esta es una frase muy escuchada y provoca que alguno dejen de lado este fruto. Sí, tiene azúcar, pero como apunta la experta es un alimento recomendado para deportistas por su alto contenido en vitaminas y minerales.

5.- El plátano: Habrás oído que el plátano es la fruta del deportista. Algo así como: ¿Quieres energía? Entonces, tómate un plátano. La razón de ello es que esta fruta posee un alto contenido en potasio y minerales.

De los cinco alimentos mencionados, los frutos secos, los dátiles y el plátano son alimentos recomendados para tomar en carrera por su alto contenido energético.

Ahora bien, la teoría la sabes, por lo que el siguiente paso es ponerla en práctica. Prueba y averigua qué le gusta a tu cuerpo. No me canso de escuchar en boca de los especialistas en nutrición deportiva la siguiente contestación ante esta pregunta: ¿Puedo tomar esto? Siempre tienen la misma respuesta: Depende. Cada deportista es un mundo.