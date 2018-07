Por qué el té desintoxicante no funciona como te han dicho

Hablamos de los tés, bebida milenaria repleta de beneficios para nuestra salud (que no digo que no), pero que no todo es como lo pintan. Y es que suena demasiado bonito para ser verdad, ¿cierto?

Pues bien, según los expertos (no, yo no soy experto), como poco estarás malgastando tu dinero, y como mucho, estarás poniendo en peligro tu salud (exagerado para mi gusto, pero bueno). Esto es lo que dicen las especialistas Jessica Cording y Karen Ansel, que mantienen que los tés son una quimera.

Según las autoras del libro “Healthy Meal of the Day”, el té contiene polifenoles y cafeína, que sí aumentan ligeramente el metabolismo, aunque no lo suficiente como para tener efecto directo en la pérdida de peso.

Si esto fuera cierto, los fabricantes de tés estarían montados en el dólar. Además de estos componentes, los tés adelgazantes también incorporan otras sustancias estimulantes que tampoco suelen lograr el objetivo, sino que además pueden poner en peligro la salud.

Por otro lado están los tés desintoxicantes que, según Ansel, es todo una ilusión, ya que nuestro cuerpo ya tiene un sistema natural de desintoxicación que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana: el hígado, que descompone las toxinas, y los riñones, que se deshace de los deshechos.

Es más, Ansel añade que no hay ningún té (u otro alimento) que pueda desintoxicarte. Lo que hacen estos tés es que visites con más frecuencia el baño debido a su efecto laxante, lo que puede causar irritaciones.

Pero todo esto también se puede aplicar a los tés normales, los de toda la vida. Algunos fabricantes de té verde también prometen un aumento del metabolismo, mientras que los tés oolong prometen quemar grasa, y los rooibos suprimen el apetito.

Pero como estás dos autoras comentaron, la cantidad de cafeína que tienen estas bebidas (vale, el rooibos no tiene teína), apenas tiene efecto sobre la pérdida de peso. Aunque según un estudio publicado en la “International Journal of Obesity”, tomar regularmente té verde sí puede tener ligeros efectos sobre la pérdida de peso. Aún así muchos estudios no han sido capaces de mostrar un vínculo directo entre el té verde y la pérdida de peso.

Que no quiere decir que debes dejar de tomar té verde, ya que su alto contenido en polifenoles (flavonoides y catequinas) tienen un efecto muy positivo como efecto antioxidante.

Y por último, el mito de tomar té para dejar de tener hambre, Ansel lo basa en el hecho de estar tomando líquidos bajo en calorías. Ya sabes, si tomas un vaso de agua antes de comer, es probable que acabes comiendo menos. Pues lo mismo pasa con el té.

En resumen, si tu objetivo es perder peso, puedes tomar todos los días un vaso de té por las mañanas para que te deje un buen sabor de boca antes de ponerte a entrenar, y preparar una buena comida saludable para el medio día.