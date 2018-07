¿Por qué la gente que toma Chía está delgada?

Pues bien, recientemente, el British Journal of Nutrition ha hecho público un informe donde se demuestra la capacidad de estas semillas para reducir la grasa corporal.

Aunque hay que tener en cuenta algo importante, y es que no vale consumirlas como si no hubiera un mañana, sino que se recomienda tomar sólo 25 gramos por día.

Veamos pues, cómo las semillas de Chía pueden ayudarte a la hora de adelgazar.

1.- Este alimento es un acelerador natural del metabolismo (como el picante), que ayuda a quemar grasa. Además es rico en calcio, con lo que facilita la digestión de las grasas que consumamos en el día.

2.- Controla el apetito si la consumimos de manera regular. Esto es debido a su efecto saciante haciendo, no que quememos grasa (que también) sino que comamos menos a lo largo del día.

3.- Es un gran regulador del intestino gracias a su alto contenido en fibra. Lo único que tienes que tienes hacer es asegurarte de beber dos litros de agua al día para potenciar esta propiedad.

4.- Además nos ayuda a controlar la ansiedad evitando que, ante un momento de estrés, vayamos a la nevera a comer de manera compulsiva lo primero que pillemos.

5.- Es una fuente muy rica en ácidos grasos Omega-3, antioxidantes, proteína, vitaminas, y minerales.

6.- Reduce el colesterol malo y la tensión arterial.

7.- Regula los niveles de azúcar en sangre

¿Cómo consumir las semillas de Chía si quiero adelgazar?

Recuerda que no debes tomar más de 25 gramos diarios. Las semillas tienen un pequeño, aunque sencillo, modo de preparación.

Lo más recomendable es llenar un vaso con agua y echar las semillas dentro para dejarlas reposar durante unos 30 minutos. Pasado ese tiempo verás que prácticamente todo el agua ha sido absorbida.

Es ahora cuando las puedes sacar y mezclarlas con fruta, yogures, salsas, sopas, cremas, etc. Además, como no tienen sabor, no va a afectar a ninguno de los platos que prepares.

¿Tiene alguna contraindicación?

Pese a lo saludable que es este alimento, hay que tener algunas consideraciones a la hora de tomarlo puesto que sí tiene algunas contraindicaciones. No deberían tomar semillas de Chía los siguientes grupos de personas:

1.- Personas con presión arterial baja, ya que las semillas tienden a bajar aún más la tensión.

2.- Aunque no es muy común, tal vez puedas ser alérgico a este alimento. Asegúrate de no serlo antes de tomarlo, probando una pequeña cantidad.

3.- Las personas que toman anticoagulantes deberían evitar la Chía porque estas semillas potencian aún más el efecto de esa medicación.

4.- Como hace funcionar al intestino, no es muy buena idea tomar las semillas si estás pasando por un proceso de diarrea.

5.- Si tienes diabetes es recomendable hablar con tu médico para regular la medicación puesto que la Chía baja los niveles de azúcar en sangre.