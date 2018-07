Siete alimentos que te ponen como una moto antes del sexo

Ternera

Ve a la carnicería y coge el filete más jugoso que tengan. Según la autora de Eat, Drink, and Be Gorgeous, Esther Blum, la carne roja es una gran fuente de zinc, que es el mismo componente que encontramos en las ya célebres ostras.

Este mineral incrementa los niveles de testosterona, y aumenta la producción de prolactina, una hormona que puede combatir las disfunciones sexuales.

Salmón

Los ácidos grasos Omega-3 que encontramos en este tipo de pescados, viene genial para mejorar la circulación de nuestro cuerpo. Y adivina dónde se necesita también mucha sangre.

Exacto, en los genitales. Además el salmón aumenta los niveles de dopamina en el cerebro (que es una sustancia que te hace sentirte bien). Es decir, el salmón hace que llegue ahí más sangre, y además le prepara a tu cerebro para entrar a la acción.

Un plato de salmón saludable | Pixabay

Huevos

¿Quieres el desayuno en la cama, seguido de un buen sexo mañanero? Entonces elige una tortilla. La proteína que contienen los huevos (de la tortilla, claro), potencia tu energía y concentración (dos factores muy importantes para la cópula en cuestión). Además, son muy ricos en vitamina B6, que ayuda a equilibrar tus niveles hormonales y a regular la lívido.

Zumo de arándanos sin azúcar

No sólo puede ayudar a prevenir muchas enfermedades, si no que este zumo es uno de los mejores diuréticos que hay, lo que ayudará a que te sientas menos hinchado. ¿Y quién no quiere un abdomen plano y firme cuando vas a entrar en faena? Blum sugiere añadir dos cucharadas de zumo de arándanos sin azúcar a un cuarto de litro de agua si quieres sentirte menos hinchado.

Chocolate

El chocolate es un gran afrodisíaco muy rico en magnesio. Este mineral hace que te sientas más relajado (por eso es bueno tomar una onza de chocolate negro antes de irse a la cama).

Y ya sabemos que cuanto menos estrés tengamos, más ganas tenemos de… bueno, ya sabéis. Además, el chocolate negro tiene un componente llamado feniletilamina, que segrega las mismas endorfinas que cuando tenemos sexo.

Chocolate negro | Pixabay

Avena

Si a la tortilla de antes, le añadimos avena, tu desayuno será una bomba. Y es que la avena contiene L-Arginina, un componente que se suele usar para combatir la disfunción eréctil. Pero no sólo eso, además este componente hace que llegue más sangre al clítoris.

Así que ya sabéis, ahora que hace frío, si no estás por la labor de empezar a quitaros la ropa, tal vez si cambiáis algo la alimentación, seáis los unos a los otros los que os acabéis desnudando.